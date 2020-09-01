NOW早報／冷氣吹28度電費5380！網見明細驚嘆：其實不貴

冷氣吹28度電費狂飆5380！內行見「明細」驚嘆：其實不貴





台灣夏季氣候悶熱，開冷氣又使電費飆高，該怎麼做才能達到最佳省電效果，實在令民眾十分苦惱，每當收到電費單更是膽戰心驚。上（8）月30日一名女網友在臉書社團《爆怨公社》表示，戰戰兢兢終於等到電費單，大概從4月底開始有開冷氣，且冷氣都只調27、28度，每天平均開10小時以內，房東算電費1度5元，等於4個多月冷氣的電費要5380元，強調「這個是單單只有冷氣的費用」，不禁直呼「我看到的時候，還是有小小的倒抽了一口氣」。





而從畫面可見，4月份至8月30日冷氣用電1076度，每度電5元，總費用5380元。對此，網友紛紛回應「這不算貴了」、「還好吧，我24小時開，兩個月8千多」、「2個月6500在這」、「我電費一個月就五千，24小時沒關冷氣」、「我家電費都5位數」；原PO也在留言串笑稱「算便宜了，就是希望房東裝個變頻冷氣應該省很多」。



事實上，法律有明文規定，出租套房時，每度電房東不可收超過台電所定最高級距上限，夏季每度最高6.41元，也有不少網友認為，該房東均一價只收5元，其實還算合理。



▲一名女網友在臉書社團《爆怨公社》表示，冷氣都是開27、28度，每天平均吹10小時，自4月以來光冷氣電費就高達5380元，貼文立刻引發熱議，許多內行網友卻直呼「其實不貴！」（圖／翻攝自《爆怨公社》） 今日天氣／颱風外圍環流影響！北部有陣雨 山區午後雷雨





今（1）天持續受颱風外圍環流影響，北部及東北部有間歇陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，下半天之後隨著颱風北上逐漸遠離，降雨將逐漸趨緩；其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨，外出請攜帶雨具備用；溫度方面，各地高溫約33至35度，東半部及金門有局部36度以上高溫的機率，沒下雨時仍較悶熱。此外，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及馬祖有長浪發生的機率，沿海風浪大，海上作業或活動請注意安全。





串聯19縣市反美豬 江啟臣批蔡英文：不顧民意妳皇帝嗎？





為了反對總統蔡英文片面宣布開放美豬美牛進口政策，國民黨上（8）月31日上午串聯全台19個縣市議會，共同召開記者會反對含有瘦肉精的美豬進口。國民黨主席江啟臣則直接南下到台東，除了探訪當地的養豬業者外，31日一早也在台東縣議會召開記者會，批評蔡英文逕自宣布開放美豬進口，「不顧民意，妳是皇帝嗎？」



▲國民黨主席江啟臣8月31日上午在台東縣議會，召開記者會反對含有瘦肉精的美國豬肉進口台灣。（圖／翻攝江啟臣臉書）

川普接連禁抖音微信 專家：為防堵中國這步棋





美國總統川普對中國影音應用程式「抖音海外版」（TikTok）出手封殺，連帶微信（WeChat）等中國app也被禁止，以資安和隱私為由，華府背後的真實考量，引發外界關注與分析。知名台灣主播路怡珍在自製節目「小路問路2.0」中，請來Bitmark創辦人兼CEO摩斯普茲（Sean Moss-Pultz），探討AI先行、助推理論和意圖，與美國政府近期政策可能的關聯。





摩斯普茲認為，在針對抖音和微信的禁令背後，凸顯了「AI先行」這個關鍵點，即透過AI挑選特定影音呈現給觀眾，以達成某種特殊目的，如改變人們的思考模式、影響民主進程等等，藉由一次次的潛移默化，至終改變人們的決定（助推理論）。摩斯普茲更形容，微信就像1個吸塵器，大量吸取所需要的資料，然後透過具備AI技術的「大腦」（抖音）去操控這些資料，兩者結合起來，就是威力強大的武器，產生出來的AI系統並不限於只能在特定區域運作，而是能到任何地方，所以並非只是「資料應該儲存在哪裡」的問題。





摩斯普茲也提到，AI的存在目的應是人類要共同捍衛的價值，並幫助所有人都一起變好。雖然臉書（Facebook）、谷歌（Google）等科技大廠亦可能具備AI技術，但就像原子能量被發現後，研發者可以決定是用它來製造核武殺人，或是提供電能幫助全世界一樣，「背後的意圖是什麼」才是最重要的。臉書、谷歌主要的目標，是賣出更多廣告以促進消費力，這與美國的資本主義社會、消費至上的作風有關，而非煽動意識形態對立，或是讓美國政府藉此達成政治目標。



▲川普政府近日針對抖音、微信等中國 app 發出禁令。（圖／美聯社／達志影像）

夏宇童「敞開襯衫」刷新尺度 粉絲激動：不知道要看哪





32歲的藝人夏宇童擁有原住民血統，深邃的五官和甜美笑容十分迷人，曾參加歌唱比賽奪冠的她，在戲劇、主持方面也表現得相當出色。穿著一向保守的夏宇童，日前突然展現性感的一面，讓許多粉絲眼睛為之一亮。





夏宇童面對鏡頭睜大水汪汪的雙眸，手拿一盤甜點並將一半的臉遮住，懊惱寫下「吃了一整天，現在讓我最想念的是可麗露！應該買外帶的。」不過，粉絲們的目光都放在她的服裝，只見夏宇童襯衫鈕釦未扣好，難得「敞開心胸」辣曬白嫩北半球，深深的事業線也相當惹火，讓網友紛紛留言「完全沒看食物」、「這張照片第一眼看到的，完全不是食物！」「我不知道要看哪。」





事實上，由夏宇童的IG上可見，她時常趁工作空檔造訪咖啡廳，享受甜點，這次她除了分享美食照之外，也不吝嗇地放送好身材，讓粉絲們欣賞甜點之餘，也能大飽眼福。



▲夏宇童辣曬白嫩北半球。（圖／夏宇童IG）

「9月新制」懶人包！租屋電費設上限 北市推停車吃到飽



