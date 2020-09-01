男嘆「女生都沒內涵」？女律師4字嗆爆　全場讚：太專業

不少人出社會以後，會開始找最「適合」自己的對象，無論是學經歷、家世背景又或是內涵、氣質等，對此，也有名男網友抱怨自己因工作會遇到不少女性，但都讓他很傻眼，直呼「沒內涵」，但也有一名女律師回嗆，讓網友們大讚「太專業」。





該名男網友在PTT以「女生們是不是無法認知自己有沒有內涵」為題，他表示自己因工作上的需求，常常需要開車到各地工作，也需要常出國，記錄生活免不了會拍照上傳社群媒體，也因工作關係認識很多人，像是客戶公司的女助理、業務、總機、櫃檯小姐等，基於禮貌及聯絡方便，若被要LINE也不太會拒絕。



▲男網友以「女生們是不是無法認知自己有沒有內涵」為題，在PTT發文。（圖／翻攝自PTT） 原PO也提到，但卻常收到一堆既尷尬又沒內涵的訊息，對方開口不外乎就是「保養品、化妝品、美食、景點、百貨公司、服飾和包包」，請對方吃頓貴的餐廳，只會拍照打卡，心得也說不出個所以然，除了外表，面對面聊不到十分鐘就讓他直呼「下面一位」、「怎麼大部分女生愈來愈沒內涵，也愈來愈沒耐心，會化妝、穿著、打扮、露溝、撒嬌裝公主就行了嗎」？





對此，也有一名女律師霸氣回應，她表示因為原PO認識女生的管道跟職業別，注定很難找到有內涵的女性，「業務、總機、櫃檯、助理、小模」，這些職業的共通點就是「吃外表比重大，腦袋裡的東西則比較沒那麼重要」。



▲女律師也針對此貼文回覆個人看法。（圖／翻攝自PTT） 她也表示，一個人每天就是24小時，花時間顧外表或做較不需要動腦的工作，就沒這麼多時間顧內在跟動腦，這是正常的。若在意內涵，為何不去找專技人員妹子，比如律師、醫師、工程師之類的，多是有想法、內涵的女生，若有管道接觸這些領域的人，卻還找膚淺正妹相處，只看外表這叫膚淺；若沒管道接觸，那你自己又多有內涵？物以類聚不是假的，結論就是4個字「你沒內涵」。





貼文一出，引起網友熱議，「你不要這麼專業好不好？」、「推，連物以類聚的概念都沒有，說自己多有內涵也是很好笑」、「 推結論」、「律師太中肯!」、「有夠辛辣XDD他的主觀認知與旁人的客觀認識有極大落差」、「邏輯推理的真好，結論下的不錯」、「太專業啦」。（編輯：郭佩蓉）



