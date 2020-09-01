坦言開放美豬決定倉促　陳時中：食品標示示範區下週出爐

陳時中強調，這些都要實際做，用說的講不清楚，就實際做看看。另外記者追問，陳時中口中的食品標示示範區最快何時定案，陳時中鬆口表示，目前安排在下禮拜要陸陸續續的出來。
前一天陳時中出席廣播節目時，曾說希望透過開放美豬進口，來換一個國際地位，此番言論引起正反兩面的討論，對此陳時中今（1）天再次強調，相關食品的進口，還是要有科學的證據、國際的標準，並且落實查驗，對於相關標示會強化，而對台灣的國際地位有前景跟展望，但是沒有「安全」就沒有開放的事實。
另外開放美豬引發部分地方政府的反對，面對地方包圍中央，堅持零檢出萊克多巴胺的美豬，對此陳時中表示，溝通是一定要溝通的，政府就是要溝通討論、虛心請教、建立共識。
另外陳時中在會後也再次被追問，開放美豬進口政策是幾時被告知的，對此陳時中回應，這政策形成當然有一段時間，確實在決定我們有做長期準備，而他也坦言，決定的時間最後確實比較倉促一點，不過決策很明快，因此就根據科學證據跟國際接軌，也會加強查驗，要讓大家可以放心。
另外針對源頭管理、標示，陳時中認為這很難用單一說明講清楚，也已經跟食藥署討論，建議對大家所關心的各種情況，可以逐步來改善，他強調距離明年1月開放進口還有一點時間。