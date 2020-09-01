NOWnews 今日新聞 navigate_next 生活

坦言開放美豬決定倉促　陳時中：食品標示示範區下週出爐

記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-09-01 10:38:27update2020-09-01 10:39:39

▲衛福部部長陳時中，今（1）天受邀出席2020行政院生技產業策略諮議委員會議。（圖／攝影林柏年攝）
▲衛福部部長陳時中，今（1）天受邀出席2020行政院生技產業策略諮議委員會議。（圖／攝影林柏年攝）
衛福部長陳時中今（1）天一早來到台北國際會議中心，參與2020行政院生技產業策略諮議委員會議開幕式，陳時中抵達會場前針對美豬議題受訪，面對有餐飲業者反應，美豬相關產品的標示上很困難，陳時中表示，現在就直接安排做一些示範區，大家就可以根據示範區，看做得到、做不到，或是需要什麼幫忙，不管是消費者、廠商或是攤販，各類的意見都採納。

陳時中強調，這些都要實際做，用說的講不清楚，就實際做看看。另外記者追問，陳時中口中的食品標示示範區最快何時定案，陳時中鬆口表示，目前安排在下禮拜要陸陸續續的出來。

前一天陳時中出席廣播節目時，曾說希望透過開放美豬進口，來換一個國際地位，此番言論引起正反兩面的討論，對此陳時中今（1）天再次強調，相關食品的進口，還是要有科學的證據、國際的標準，並且落實查驗，對於相關標示會強化，而對台灣的國際地位有前景跟展望，但是沒有「安全」就沒有開放的事實。

另外開放美豬引發部分地方政府的反對，面對地方包圍中央，堅持零檢出萊克多巴胺的美豬，對此陳時中表示，溝通是一定要溝通的，政府就是要溝通討論、虛心請教、建立共識。

另外陳時中在會後也再次被追問，開放美豬進口政策是幾時被告知的，對此陳時中回應，這政策形成當然有一段時間，確實在決定我們有做長期準備，而他也坦言，決定的時間最後確實比較倉促一點，不過決策很明快，因此就根據科學證據跟國際接軌，也會加強查驗，要讓大家可以放心。

另外針對源頭管理、標示，陳時中認為這很難用單一說明講清楚，也已經跟食藥署討論，建議對大家所關心的各種情況，可以逐步來改善，他強調距離明年1月開放進口還有一點時間。

關鍵字

美豬 陳時中 示範區 萊克多巴胺 食藥署

延伸閱讀

NOW民調中心

用了才知道好的產品！小資女愛用髮品大調查

用了才知道好的產品！小資女愛用髮品大調查

繼續作答
您覺得誰沒入圍55屆金鐘獎是最大遺珠？

您覺得誰沒入圍55屆金鐘獎是最大遺珠？

繼續作答
喬瑟夫高登李維邀網友們投稿「台灣美照」，您心目中覺得台灣哪個縣市最美?

喬瑟夫高登李維邀網友們投稿「台灣美照」，您心目中覺得台灣哪個縣市最美?

繼續作答
warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽