演講涉歧視原民　政大校長郭明政道歉：無貶低之意

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）訪台，昨（31）日赴國立政治大學演說，但政大校長郭明政卻在致詞時說，「400年前的台灣社會，還是衣不蔽體的原始社會」，引發歧視原住民爭議，政大學生會更在臉書上發文譴責「無知史觀」，並要求郭明政公開道歉，郭明政今（1）日對此回應，衣不蔽體的原始社會，不等於落後，也沒有貶低的意思，「只要我的敘述而讓人受到傷害，我都要深深致歉。」





郭明政針對昨天「400年前，台灣是衣不蔽體的原始社會」的敘述今日正面回應表示，自己的敍述主要是依據「利邦上尉的日記」一書，但利邦上尉確有其人？確有其日記？其日記所敘，是事實的記錄？仍是可質疑、考證。





郭明政進一步說明，若其記錄有可靠性，則說明在400年前，台灣的社會確實存在「衣不蔽體」的現象，至少在其所記錄的台南麻豆一帶，也說明當時的台灣確有此社會情境。衣不蔽體的原始社會，包括没有文字等，意味那是未經雕琢的璞玉，是與天地同在的自然「不等於落後、不文明。」





郭明政澄清，昨日的敘述，没有任何低貶。自己主要想說明，我們從那質樸的社會啟程，進入與中日歐美融會的現代社會，我們因有原住民旺盛的生命力，而可以在現代社會立足。我們要感謝台灣原住民祖先的賜與，没有台灣原住民，没有今天的台灣，我們飲水思源，心懷感恩。





最後郭明政也致歉，「如果我所閱讀的資料有誤，甚且只要我的敘述而讓人受到傷害，我都要深深致歉。畢竟那不是我本意，我絶無低貶台灣的過去、台灣的原住民及原住民文化，我有的是滿懷的讚滿與感恩！」



