交往三個月！她「無預警懷孕」親友狂酸　結局逆轉全羨炸

男女雙方大多在交往過程中相處、磨合，最後才走向結婚、共組家庭的地步，有不少家長也會希望孩子在與對方交往過程能放慢速度，先認清對方再思考下一步。不過近日就有網友分享自己的親身體驗，她提到自己和當時的男友才剛交往三個月，就「無預警懷孕」了，讓身旁親友不是氣炸就是酸言酸語，話題引起眾人討論。

近日一名人妻就在臉書社團《戀愛公社》裡分享經驗，她提到自己最近剛生下第二胎，在月子中心休養著，而身旁貼心的老公其實是當時交往僅三個月就讓她「無預警懷孕」的男友。原PO表示「當時的他是一個在外面朝九晚五的業務，而我是一個早上上班晚上上課的大學生。那時候有點忐忑有點無助，總覺得自己人生還沒開始就有了孩子」。

儘管在旁人眼中這樣的決定太匆促草率，原PO最後還是決定踏入婚姻與家庭生活，「想想也覺得神奇，當時我居然拿著我的未來當賭注，就這樣在一片看笑話的聲浪中嫁給他」，而這個賭注也讓原PO大讚「賭對人了」，因為出乎眾人意料的，當時忙碌的業務男友在成為丈夫、人夫後，反而更用心維持家庭和諧、照顧孩子，「兒子出生三個月後就換老公接手一切事情，泡奶、洗澡換尿布、洗屁股，一直到現在兒子一歲四個月了都是老公在處理」。

▲原PO也分享自己婚後總是和老公「心電感應」，保持好默契。（圖／翻攝自臉書《戀愛公社》）

原PO也提到最近自己的媽媽曾問過她會不會後悔，原PO卻只認為「孩子都生了有什麼好後悔的，最後悔的應該是沒有多一點的兩人世界就多了一個小王跟小三了吧」，甜蜜的語氣讓不少網友就紛紛喊羨慕，「結婚真的需要衝動跟勇氣」、「好幸福的相處模式，這樣才會婚姻長久，一直有話題可以聊」、「我再次相信愛情了」、「別人說的真的不重要，自己的感受最真實」。（編輯：楊智傑）