中秋將近！電商伴手禮業績飆4.5倍　前5大禮盒排行榜出爐

中秋節即將到來，也進入中秋禮盒的預購高峰。據美食團購平台觀察發現，近一周站內中秋伴手禮的業績已迅速飆升4.5倍，顯示中秋送禮商機已顯著湧現。熱銷禮盒除了傳統糕餅外，夏威夷豆塔、蛋捲等也是人氣品類。





美食團購網愛合購根據8月中至今站內銷售數據，列出中秋禮盒排行榜，冠軍為來自板橋的知名鳳凰酥，第二名則是台南名店的夏威夷豆塔，第三名為台中知名品牌的菠蘿蛋黃酥，第四跟第五名則分別是台北名店的流金蛋黃酥與知名店家的鳳凰捲禮盒。



▲據美食團購平台觀察發現，近一周站內中秋伴手禮的業績已迅速飆升4.5倍。（示意圖／愛合購提供） 愛合購進一步指出，熱銷前五名皆為人氣名店，顯示消費者較信任名店口碑，前五名禮盒的平均單價約落在360元左右；另外，由於中秋有送禮習俗，因此伴手禮訂單平均都在10盒以上起跳，也有許多企業跟機構送禮需求較大，單筆訂單就超過300盒。





愛合購公關經理邱鈞彥表示，近年「鹹蛋黃熱」大爆發，烘焙甜點吹起爆漿流心風潮，同樣使用鹹蛋黃的月餅今年就以「流心系」、「流沙系」最熱搜，平均較一般月餅搜尋量高出近1倍；其中又以有40年歷史的台北名店最為熱賣，包括流心鳳凰酥及流心芋泥酥分居業績前兩名，估計是因為商品照片質感佳，在IG跟FB上因此引發訂購熱潮。





另外，業者分析，由於今年屢創高溫，使得中秋早鳥預購期間冰餅品項需求激增，冰餅的平均搜尋量較去年同期成長4.4倍，新北市新店排隊名店冰心的綠豆皇，截至目前的業績更比去年同期高出20倍以上，最高單日賣出480組，十分驚人。



