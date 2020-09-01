台北國際書展首推購書券　文化部撒2千萬振興出版業

台北書展基金會承辦的第29屆台北國際書展，將於明（2021）年1月6日至31日於世貿一館的一、二樓H區舉行。文化部今（1）日宣布，首度推出限量20萬張的「TiBE購書抵用券」，一般觀展民眾入場時可獲得100元抵用券，於書展現場折抵消費，同時全國18歲以下或持桃園以南高鐵、台鐵票根者即可免費入場。





今年第28屆台北國際書展雖因病情而停辦實體書展，首度改為線上書展，以6個主題展，710部閱讀推廣影片、1500本年度重點書籍推薦，提供民眾不同的閱讀體驗。第29屆台北國際書展將以「樂讀好時光 Happy Reading！」為主題，在防疫新生活運動下，邀請民眾一起重回樂讀現場，共享閱讀樂趣。





文化部部長李永得表示，2021年台北國際書展將首度推出「TiBE購書抵用券」，讓購票入場民眾享好康、免票入場者加碼贈送，鼓勵大家「好書買起來」，另本次書展採線上、實體方式舉辦， 線上書展將擷取實體書展精華，透過網路讓無法親自到場的民眾體驗書展的魅力，提供多元參觀方式。



▲文化部部長李永得表示，2021年台北國際書展將首度推出「TiBE購書抵用券」，讓購票入場民眾享好康、免票入場者加碼贈送。（圖／記者黃仁杰攝,2020.09.01）

此外，為落實文化平權，文化部擴大推動「寒假趣書展」活動，邀師生走入展場，擴大補助偏鄉學童觀展交通費、住宿費、膳雜費，鼓勵踏入閱讀體驗場域，共享閱讀之樂並體驗國必文化交流。另規劃邀請金鼎獎、金漫獎及國內出版品獎項得獎作者「走入偏鄉」，進入校園與學童分享創作理念，開啟閱讀對話。





台北書展基金會董事長林訓民表示，雖然今年因為疫情席捲而改成線上書展，但希望在明年疫情能夠趨緩，書展能重回現場，因為讀者、作家、出版社，還是希望大家能見面熱情跟溫度還是不一樣的，同時也期待，國際書展不要再像以前一樣只有圖書，而是將文化進行多次元的融合。





另外，林訓民也宣布，明年的主題國將會和今年一樣，將積極邀請韓國前來參展，不過卡司陣仗會和今年截然不同，讀者們可以期待。





文化部指出，明年台北國際書展基礎服務將再提升，除提高書展現場網路頻寬，以利參展單位強化網路直播，服務國內外愛好閱讀的朋友，另在主題廣場、沙龍區辦理之閱讀體驗活動將提供聽打、手語服務，以不同方式呈現書展精彩活動風貌，營造友善的觀展及閱讀環境、擴大書展效益。



