台灣治安全球第二！男狂批「這是笑話」　網嗆：別看不起

近日台灣發生多起社會案件，這也讓許多民眾人心惶惶，而台灣的治安到底算不算好，根據全球資料庫網站《Numbeo》統計，以2020年中的國家安全指數來看，82個國家中，前三名依序為卡達、台灣和阿拉伯聯合大公國，排名第二；犯罪指數在397個國家中，則是倒數第三低。



▲全球最大的數據庫《 NUMBEO 》公布 2020 年「全球犯罪率排名」，台灣位居倒數第二。（圖／翻攝自 NUMBEO ）



因此，就有網友針對此數據在PTT以「台灣的治安全球第二名是不是個笑話」為題，表示最近台灣發生了「館長遭開槍」、「高雄少女失蹤」和「神經病砍人無罪責付」後，可以在社區「趴趴走」，那麼外國人來台灣觀光是不是皮要繃緊，每次台灣人自己出事，警察跟法官的效率就爛得不可思議，愛面子的政客「還要不要臉」，甚至更直言「難道第二名是個笑話」？



▲有網友在PTT上以「台灣的治安全球第二名是不是個笑話」為題發文。（圖／翻攝自PTT） 對此，留言處有另一名網友回嗆，很多先進的國家一堆人不敢晚上出門，反觀台灣，一堆人晚上睡不著到處亂晃，家裡附近的公園，24小時隨時都有人在運動，「台灣的治安絕對是世界前幾的」。



▲網友針對「台灣的治安全球第二名是不是個笑話」文章回應。（圖／翻攝自PTT） 而台灣治安好，因為相較其他的國家，貧富差距沒那麼大，社會福利、健保都很好，有很多宗教團體、社會機構，補強了照顧弱勢的部分，台灣人的愛心也大大的降低社會的暴戾之氣，也直呼「台灣雖然還是有很大的進步空間，但是真的不要太看不起自己生長的地方」。





貼文一出，也有許多網友回應，「台灣治安方面真的是模範生」、「要比的話，台灣治安世界前幾無庸置疑，因為別人超爛」、「說得太好了，晚上能不能出門就是一個重大指標」、「治安不是笑話，司法才是」、「每次台灣有什麼正面消息的排行，某些自卑仔就會馬上在那邊質疑自己生長的土地；看到負面消息的排行反而就容易深信不疑，受不了」。（編輯：郭佩蓉）



