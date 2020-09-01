否認突襲開放美豬！陳吉仲擬吹哨者條款　防產地標示不明

過去陳吉仲在擔任教授期間，多次以學者身分抨擊美豬議題，如今卻成了開放瘦肉精美豬的主委，被外界評為「陳教授打臉陳主委」。對此，陳吉仲強調，過去由於政府沒有配套，開放美豬會造成產業很大影響，但如今已有相關措施到位，包含產地來源國標示、百億基金等，能夠確保消費者食安，更能保障豬農權益。
對於美豬議題，外界認為農委會是「突襲開放」或「被告知開放」，陳吉仲表示，並不能說是「被告知」，過去4、5年期間也經常跨部會討論美豬開放政策，且是在這2、3禮拜拍板定案；例如行政院長蘇貞昌日前提出的每日吃33塊瘦肉精排骨、連續5至10年才會超標，就是他們早在2019年就有做出安全風險評估，才會有這項數據。
至於到底如何分辨肉鬆、貢丸等加工品的豬肉來源？陳吉仲說，包裝食品依照食安法規定，都被要求要加註豬肉原產地國；而外界疑慮較多的散裝食品，例如小攤上的貢丸、肉包、自助餐排骨等，衛福部去年也已公告標示法規，並已於上周正式預告，對於業者產地標示不實，最高可罰到400萬；此外，政府也正在研擬「吹哨者」條款，鼓勵員工內部檢舉，預計近幾個月內完成。
根據衛福部食藥署日前公布草案，含豬肉及豬可食部位原料的包裝食品，應在容器或外包裝以中文顯著標示該原料的「原產地（國）」，且規範以「屠宰地（國）」做為原產地的認定依據。依食安法規定，應標示而未標，可處3萬至300萬元；若標示不實，則可處4萬至400萬元。
另外，農委會上周預告開放牛及豬隻用萊克多巴胺藥物飼料添加物，被外界質疑將在國內開放使用瘦肉精飼料，陳吉仲再度強調，這是比較2012年馬政府開放每年的模式，預告只是配合衛福部殘留容許量制定作業，不會開放民眾使用。