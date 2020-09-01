交通大執法開跑！「最常見違規」未列入　網怒：根本搞錯

今（1）日起政府各項新制正式上路，在這之中就包含了為期1個月針對路口安全的交通大執法，將加強取締汽機車不停讓行人、闖紅燈和紅燈右轉等5大違規項目，其中汽機車不停讓行人最高更可處以3600元罰鍰。而不少用路人得知此消息後也興起一波討論，也有網友直言取締重點「根本抓錯」，指出台灣人明明有其他超常見違規卻不在取締範圍。

自9月1日起，內政部與交通部規劃全國將同步實施「路口安全大執法」，加強取締內容將著重在以下五點：（1）汽機車不停讓行人、（2）車輛轉向不暫停讓行人優先通行、（3）汽機車闖紅燈及紅燈右轉、（4）行人未依規定行走行人穿越道、（5）行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路。民眾若有以上違規情事，也將會被處以罰鍰，其中汽機車不停讓行人將罰1200到3600元；汽機車闖紅燈罰1800到5400元；汽機車紅燈右轉罰600到1800元；行人未依規定行走行人穿越道則可罰300元。

▲9月全台將有不少新制上路，其中為期一個月的交通重點執法更可能一不注意就傷了荷包。（圖／NOWnews 製表）

不過在新制上路首日就有不少網友針對這5點取締項目表達看法，有網友就在PTT發文表示抱怨儘管政府強調要開始執行交通大執法，但他也點出「不是平常就要抓交通違規了嗎」，另外臉書粉專《我是台中人》在貼出這則消息後，也有不少用路人就無奈表示「不要再用禮讓的方法，用確實燈號，讓行人有專用燈號」、「那種把斑馬線當伸展台走台步的人，在那邊歪腰扭臀滑手機慢慢走」、「我是行人，10次走斑馬線有11次要讓機車、汽車先過，然後就要紅燈了」。

▲不少用路人就質疑交通大執法的成效。（圖／翻攝自《PTT》）

此外也有民眾點出這次大執法沒有著重在台灣交通常見亂象「違停、擋道」上，「根本搞錯重點了」、「始終不抓亂開遠燈，過黑的前檔」、「取締違停為何不是重點呢」、「臺灣大道為什麼老是塞車，就是一堆沒公德的車主停紅線、公車站，公車進不了站，後面塞一團」，更抱怨這樣的行為才會讓行人沒地方走，只能走在馬路邊、靠近車道的危險地帶。

而事實上，這次路口安全大執法特別聚焦在由交通部統計的路口行人致死事故前三大肇因，其中包含了車輛「未注意車前狀況」、「搶越行人穿越道」及行人「未依規定行走行人穿越道、地下道、天橋而穿越道路」等危險情事。（編輯：楊智傑）