HTC推出全球首款台製5G手機　售價近1.9萬起5日正式開賣

HTC U20 5G完整支援台灣行動寬頻網路5G EN-DC頻段（n1 / n3 / n28 / n41 / n78頻段），上市即支援SA & NSA雙模，可允許5G與4G協同運作，確保5G用戶在5G建設過渡期間，即使在4G環境下也能獲得較快網速。此外，該款手機採用高通驍龍765G處理器，GPU性能大幅提升，畫面流暢能讓電玩迷隨興所至。
該手機配備6.8吋無限大螢幕與符合掌握的20:9機身比例，放大感官視覺。另一方面，也採用5,000mAh的大電量電池，超強續航並最高支援Qualcomm Quick Charge 4.0快充，大幅降低充電焦慮。
這款5G智慧型手機採用全新五鏡頭，主鏡頭4鏡一線洗鍊設計，大光圈、超廣角、微距、散景功能樣樣到位；搭載超微距鏡頭，最近20mm 輕鬆拍下清晰細節；更有AI場景偵測功能，把「自由攝影」帶上新層次；再加上4K高畫質、穩定的動態攝影，猶如加裝三軸穩定器；此外，搭載3200萬畫素的自拍前鏡頭，無論是要拍出層次分明的人像景深，或是自然淡妝點綴的美肌模式，僅需輕輕按下快門就能達成。
該手機上市提供8GB RAM / 256G ROM版本，更有「墨晶綠」與「晶岩白」兩種顏色予消費者選擇，建議售價為新台幣1萬8990元，於9月5日起在全台HTC專賣店及HTC網路商店首賣，並同步於PChome購物、MOMO購物、YAHOO購物商城、蝦皮購物、神腦線上、myfone購物與friDay購物各大電商平台陸續到貨開賣。
至於電信通路，該款手機將於9月12日起，陸續在全台中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信、台灣之星門市上市銷售，搭配指定資費月付新台幣1399元，手機新台幣1990元即可帶回家，詳細資費方案及各電信通路活動請洽各電信業者。