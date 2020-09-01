國5石碇、坪林首度封閉匝道　中秋國慶連假疏運措施出爐

先前端午節連假期間迎來國旅大爆發，國 5 車流量暴增，連塞 32 小時，為防止塞車亂象重演，高公局針對中秋與國慶連假國道疏運措施調整，像是首度祭出國 5 石碇、坪林南向入口匝道封閉，於連假首日 0 至 12 時實施；高乘載管制時段從過去 7 至 12 時，延長為 6 至 12 時。
高公局交管組科長蔡明哲表示，預估中秋連假首日國道雙向車流量將達 125 百萬車公里，將創下中秋連假歷史新高，連假第 3 日車流量預估達 122 百萬車公里，以北返車潮為主；車多時段部分，預估國 5 南下為連假首日 10 時至 19 時，凌晨時段又會再增加，北上則是第 3 日中午至隔日凌晨 2 時左右，第 4 日因民眾預期心理，上午約 9 時就會出現回堵車流。
至於之前有學者建議可提高尖峰時段差別費率，可以解決車流問題，高公局副局長吳木富指出，調整差別費率涉及修法，耗費的時間較長，短期內無法實施；另與專家討論後發現，車輛除了從國 3 南港系統交流道進到國 5 ，另一大部分就是從石碇與坪林南下，這兩處往往會造成回堵，因此今年將石碇、坪林南向入口匝道封閉半日，可以做到精確管制，若民眾配合動線，預期可以改善交通狀況。
・中秋節連假疏運措施
收費措施：
1. 單一費率(即打75折，無每日20公里優惠里程)：中秋連假期間採單一費率。
2. 路段差別費率：中秋連假期間國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。
3. 暫停收費：中秋連假期間每日0至5時國道全線暫停收費，第4天收假日延長時段改為0至10時國道全線暫停收費。
入口高乘載管制：
1. 109年10月1日6至12時，實施國1內湖至頭份(含高架堤頂、環北及機場系統)及國3木柵至香山等路段之各交流道南向入口匝道高乘載管制。
2. 109年10月1日及2日每日6至12時，實施國5南港系統交流道南向入口匝道高乘載管制。
3. 109年10月3日及4日每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。
入口匝道封閉：
1. 109年10月1及2日0至24時，封閉國1平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口，0至12時封閉國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。
2. 109年10月3及4日0至24時，封閉國1虎尾及埔鹽系統北向入口、國3西濱北向入口。
開放路肩：
現有開放路肩措施照常實施外，中秋連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。
入口匝道儀控：
1. 視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之匝道儀控管制。
2. 另針對重點交流道(國1五股、機場系統、湖口、竹北南向入口，嘉義、永康、雲林系統、西螺、北斗、頭屋北向入口；國3安坑、中和、土城、鶯歌系統南向入口，竹崎、水上系統、古坑系統、竹山、霧峰系統、西濱北向入口)採嚴格匝道儀控管制。
3. 針對11個重點路段實施精進式匝道儀控(國1南向楊梅至新竹、苗栗至豐原、彰化系統至埔鹽系統，北向台北至大華系統、三義至頭屋、彰化系統至后里、西螺至埔鹽系統；國3南向土城至大溪、快官至霧峰，北向後龍至西濱、國3雙向及國5南向精進式匝道儀控)。
國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控：
假期間視國5北向交通狀況機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。
・ 國慶日連假疏運措施
收費措施：
1. 單一費率(即打75折，無每日20公里優惠里程)：國慶連假期間採單一費率。
2. 路段差別費率：國慶連假期間國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。
3. 暫停收費：國慶連假期間每日0至5時國道全線暫停收費。
入口高乘載管制：
1. 109年10月9日6至12時，實施國5南港系統交流道南向入口匝道高乘載管制。
2. 10月10日6至12時，實施國5南港系統、石碇、坪林交流道之南向入口匝道高乘載管制。
3. 109年10月10日及11日每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。
入口匝道封閉：
1. 109年10月9日0至24時，封閉國1平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口，0至12時封閉國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。
2. 109年10月10日0至24時，封閉國1埔鹽系統雙向、虎尾北向及國3西濱北向入口。
3. 109年10月11日0至24時，封閉國1埔鹽系統、虎尾北向及國3西濱北向入口。
其餘措施如防疫作為、開放路肩、匝道儀控、國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控皆與中秋連假實施內容相同。