王品定食新品牌開幕　持「競業」發票享8折優惠

台灣人對日料情有獨鍾，後疫情時代「偽出國」當道，王品集團推出「町食就是定食」新品牌，希望用舌尖上的旅行，一解每年400萬人次的哈日之癮，集團表示，隨著新品牌成立，集團的泛日系料理布局更完善，從客單700至800元的藝奇、600至700元的陶板屋、350至400元的品田牧場到客單300至350元的町食就是定食，該品牌將於2020年9月在台北光復南開出首店，目標在未來一年展店3到5間。
新品牌主餐包含定食、鍋物及丼飯三大類，以關西「西京燒」烹調的鱒鮭定食、北海道名物石狩鍋、經典腰內豬排丼，搭配章魚燒小丸子、起司可樂餅等豐富小點，要讓人人都能吃到飽，同時選用禪風文字爐、陶瓷菊皿、木匙木筷等日系器皿搭配精緻擺盤，好吃、好看又好拍。
首間門店坐落於台北光復南路，共62席座位，空間清爽明亮帶日系風格，淺色木作搭配跳色妝點，融入日本獨特的「祈福搖鈴」互動裝置，消費者可以比照到日本神社參拜，拜拜、投5元、手搖鈴，感謝享用今日美好的一餐，最後可拿取祈願御守，寫下心願掛在祈福牆上，所有祈願所得每月都將捐贈予安得烈慈善協會，吃得豐盛的同時，也幫助更多孩童免於飢餓。
另外為慶祝開幕，品牌也推出一連串優惠活動。包含即日起至9月底，只要名字有「田、丁、定、食」4字或同音字，即可享第二客6折優惠。此外，也同步推出「競業優惠」，只要憑大戶屋、彌生軒、勝博殿、定食8四間品牌的發票來店用餐，即可享單筆8折的優惠。