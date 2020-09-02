救豬農百億基金未經審查？陳吉仲：超過一定金額會送立院

總統府日前宣布含萊克多巴胺的美豬開放進口，引起各界譁然。對此，陳吉仲連日也上遍各大電台、節目說明相關爭議。有外界質疑，農委會高達百億的救豬農基金，未送到立法院審查，是否會有程序問題？陳吉仲說明，百億基金的用途，在農委會近日經過與豬農、養豬協會的溝通後，重點都是放在提升養豬產業的競爭力，例如讓畜牧舍現代化，以減少養豬業對水汙、環境的影響，另外也會針對屠宰場的設施進行提升，以確保豬肉品質，「所以所有百億（基金）的用途，都是朝所謂產業競爭力的方向來進行」；而這百億基金的完整用途，在最近一個禮拜之跟全國養豬協會確認後，會再對外正式公布。
陳吉仲指出，「這百億基金也不是今年就會拿到百億，然後就把百億花掉」，舉例來說，過去2002年台灣加入WTO，農委會也編列農損基金，該基金也是有送到行政院、立法院審核，所以未來百億基金，如果有項目補助農損超過一定金額，也都要送立法院來審查。
此外，陳吉仲過去擔任學者期間，多次批評馬政府的美豬議題，如今開放進口，被外界批評為「換了位置就換了腦袋」。陳吉仲解釋，過去很多美國豬農使用萊克多巴胺，但後來由於出口瘦肉精豬肉，已經不敷成本，所以2020年已經僅剩下2成有用萊克多巴胺，因此現在會開放美豬是「時空環境不同」。
陳吉仲舉例，今年台灣正式從口蹄疫非疫區除名，台灣生鮮豬肉已經外銷到澳門等地區，其他的加工製品也已經到新加坡等地。他最後強調，「面臨這樣（美豬）的貿易議題時，不是只有守，還有攻。」