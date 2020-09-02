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男子同學會狂歡喝紅酒　連10小時心律不整險出事

記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-09-02 11:04:43update2020-09-02 11:04:50

▲一名男子參加同學會，喝了幾杯紅酒後，回家後卻一直感到不舒服、難以入眠。（示意圖／Pixabay ）
▲一名男子參加同學會，喝了幾杯紅酒後，回家後卻一直感到不舒服、難以入眠。（示意圖／Pixabay ）
一名60歲男子參加同學會，因為助興，幾個老朋友喝了幾杯紅酒，沒想到當天晚上回家之後，就一直難以入睡，監測他的心電圖才發現，他有陣發性心房顫動。

新光醫院心臟內科主任醫師洪惠風表示，平常現有的穿戴式裝置，通常是24小時心電圖，現行以OK蹦監測器，小小貼片貼7天就能監測出隱藏性的心房顫動，或是心律不整。

新光醫院心臟內科醫師趙書平表示，他曾遇過一個個案，平常騎車會無故昏倒、走路也容易跌倒，常常摔個鼻青臉腫，但是經過24小時心電圖監測，都沒有發現異狀，最後將他收治住院，進行連續7天的心電圖監測，竟然發現他有超過10秒的心跳停止，最終趕緊透過心律調節器替他治療。

洪惠風也提到，中風協會曾提過，有20到30％中風患者找不到中風原因，用24小時心電圖試著要抓到心房顫動，但是常常都查不出病因，他們就建議要去抓7到14天的心電圖。

洪惠風強調，心房顫動是腦中風的隱形殺手，有1％的人有心房顫動，60歲以上的人發生機率是4%，80歲以上有10%，而心房顫動的患者，是一般人中風風險的5倍，而且心房顫動分為陣發性及持續型，70%的心房顫動患者，平常都不會有症狀。

醫師提醒，當心房顫動發生時，有的人會心悸、頭暈、氣喘，甚至是昏倒，但也有人一點症狀都沒有，建議民眾沒事要摸一下自己的脈搏，規則的話風險就低一點，如果不規則建議要就醫檢查。

另外現在透過7天心電圖監測，除了能抓出心房顫動之外，更能透過大數據來監測睡眠呼吸中止症，很多單身者不知道自己在睡眠過程中，會有呼吸中止現象，醫師強調，常見的睡眠呼吸中止症症狀有，肥胖、晚上會打呼 、白天總是很累，這類患者常在晚上睡眠時，會出現呼吸停止，醫師提醒千萬要留意，睡眠呼吸中止症嚴重的話可能致死。

關鍵字

心房顫動 心電圖 心律不整 睡眠呼吸中止 新光醫院

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