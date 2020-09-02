準公幼大體檢　桃園居違規之冠、單一園所3年遭罰8次

日前教育部全國教保資訊網全國裁罰系統上線，全國教師公會總聯合會對準公共幼兒園的品質進行檢驗，今（2）日優先六都的準公幼2年內的違規紀錄，結果發現，學費浮報、超收幼生、晉用不具教保資格人員等狀況層出不窮，其中更以桃園市的違規狀況最為嚴重，高達31%，同時違規達3次以上園所更有13所，其中最誇張的園所在2年內更遭裁罰8次。





針對準公共幼兒園所過往的高違規紀錄比例，全教總主張，欲參與的準公幼應至少3年無任何違規裁罰紀錄，同時準公幼的稽查內容、標準與頻率完全比照非營利，並提高準公共退場標準，確保兒少福祉。最後應逐年降低準公幼數量，並同時增加真公幼數量。



▲六都的準公幼2年內的違規紀錄，以桃園市的違規狀況最為嚴重，高達31%。（圖／全教總提供）

全教總表示，從選才的基準來看，政府應該一開始就要嚴格挑選有心辦學貢獻教育，且信譽良好的業者合作，才能將本政策效益發揮到最大，要從源頭嚴格篩選準公共幼兒園，才能確保後續的教育品質。





全教總指出，學費浮報、超收幼生、晉用不具教保資格人員等各種違規態樣均層出不窮，公眾資源的投入需要政府嚴格把關，建議準公幼的相關稽查制度，應該比照非營利幼兒園，定期確認財報、收費狀況、招收現況、檢視教保人員資格等，避免投機業者加入之後玩兩面手法，一手拿補助，另一手再跟家長收費。





全教總批評，政府對於準公幼的退場意外的寬鬆，其中違反學費超收與教保人員薪資條件，還需要通知後仍未改善或屢次違反規定，才會被解除契約。而若只是違法行政法令、未登載幼兒入離園日期或是沒有把剩餘款項繳回，還需要「經限期改善3次後仍未改善，或屢次違反規定者」後，地方政府才「得通知其自次一學年度解除契約」，這種寬鬆的規定，幾乎就是沒有退場機制，忽略了幼兒的權益。





最後，全教總呼籲，準公幼僅能做為拓展公共化幼兒教育的短期過渡性政策，最終投注全民的資源還是必須要以提升真公共化的教育，才能解決目前少子化的危機。



