新版護照出爐！網驚「CHINA」字竟找嘸　眾驚：藏得超好

行政院今（2）日上午10點公布新版護照封面，除了放大了「TAIWAN」的字樣以外，有網友發現原本的「CHINA」竟然不見了，但也有眼尖的網友們找出其實「真相並不是如此」，貼文一出也引起網友熱議。



▲網友在PTT以「新護照上China不見了」為題發文。（圖／翻攝自PTT） 該名網友在PTT以「新護照上CHINA不見了」為題，表示外交部今天開記者會公布最新護照，原本護照上國人最愛的「ROC」字樣沒了，不過貼文一出也有網友提醒其實真相並非如此，他後來也更新貼文，表示原來「CHINA改成文繞圖calibri light大小1，有老花眼都看不到了，而TAIWAN細明體加大，這樣子可以嗎」？



▲護照封面改版，左為原本封面，右為新版封面，放大TAIWAN字樣，且縮小英文國名。（圖／記者鄭宏斌攝，2020.09.02） 貼文一出，引起網友轟動，有些網友認為「還是醜」、「騙外國人，沒騙台灣人和中國人」、「CHINA明明就還在 」、「覺得黨徽還在的話有點可惜就是了」、「就是內容沒變比重變了讓你靠北也無法多大聲」。





但也有些網友表示「藏得超好」、「ROC在國徽那個圈圈裡面」、「爽啦，以後出國秀護照不怕丟臉了」、「很好，護照快到期可以去換了」、「折衷不要太嗆這樣剛好」、「有變好看給推」、「滿好的阿，一眼只看到Taiwan」。





而護照的變更之處包括，放大「TAIWAN」字樣，並移動「護照」、「PASSPORT」字樣的位置，讓「TAIWAN」和「PASSPORT」上下緊鄰。此外，縮小英文國名「REPUBLIC OF CHINA」，並移動位置，改為環繞國徽。而新版護照封面的不變之處在於，中文國名與字體、國徽以及封面顏色。





對此，外交部長吳釗燮也指出，將在明年一月發行新版護照，至於現行護照，只要在效期內都可繼續使用，若國人想提前換發，無論效期還有多久，都可申請提前換發，換發護照的規費則和舊版一樣都是1300元。（編輯：郭佩蓉）



