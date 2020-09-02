小一女兒狂背圓周率！爸加碼「1要求」被戰翻：壓力好大

九月學校迎來開學日，許多國小老師在班級經營上，會先向家長了解剛升上小一的學生們的學習程度和本身狀況等，以便往後在課程進度、作業安排上有合理的調整，不會給予剛入學的孩子過多壓力。不過近日就有一位爸爸就表示女兒在開學前就已經有辦法背出「圓周率後50位數」，甚至告訴老師他「期待女兒小一（上）就要記熟元素週期表」，引發不少網友討論。

這名「望女成鳳」的老爸在臉書社團《爆廢公社》發文表示，自己的女兒今年開學後就升上小學一年級了，而剛開學時班導師就希望家長能提供資訊，協助老師了解小孩的優點、專長和個性，同時也能先知道家長對孩子的期待。只是原PO就在這張問券上提到自己女兒記憶力過人的優點，強調她還沒上小學就能背出圓周率後的50位數了，更期待女兒在開學後半學年內就能「記熟元素週期表」。

▲在這張問券原PO就寫下不少對女兒的觀察、期許。（圖／翻攝自《爆廢公社》）

文章曝光後就有網友認為原PO的要求太過嚴格，紛紛在底下留言表示國小就要記熟元素週期表的要求實在是不太合理，「小一要教元素週期表？雖然小孩記憶力是很好，但是提早背這個是有什麼好處嗎？人生又未必會用到」、「有點銅鋰鋅（同理心）好嗎？」、「記憶力好可以用在別的地方」、「現在背那個幹嘛啦！給小孩徒增壓力喔」、「如果是孩子的興趣教他認識我覺得可以，但這似乎不是學校老師該做的」。

▲原PO的要求引發不少爭論。（圖／翻攝自《爆廢公社》）

此外也有網友認為原PO在問券第一欄希望孩子「加強注意禮貌、不要太好動」本該是家庭教育該注意的地方，而原PO也統一回覆表示，只是希望老師能在學校內協助注意孩子的狀況，而背圓周率和元素週期表是因為「老爸會背所以她學老爸也要會」，希望女兒不是成天將注意力放在手機、平板等3c產品中。

不過有家長也替爸爸站台認為「對孩子有期許，也是為孩子好」、「不用逼迫的方式，孩子也自願學習的情況下也蠻好的」，而綜合網友意見，不少家長就認為最好還是讓孩子適性發展、多元學習，能夠學會調適壓力和保持對事物的好奇心才是成長過程中的關鍵。（編輯：楊智傑）