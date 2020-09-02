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聘金500萬！他還被準親家「看不起」職業　網愣：虧大了

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-09-02 11:51:00update2020-09-02 12:25:35

▲一名男網友分享，女友家長開出婚宴聘金「500萬元」，還看不起他的職業是在做「市場」的。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲一名男網友分享，女友家長開出婚宴聘金「500萬元」，還看不起他的職業是在做「市場」的。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

在傳統上，聘金是男方為感謝女方父母將妻子養大，所以給準岳父母一點養育金。不過在現代，聘金的用意大多已變給新娘購置嫁妝用，只要雙方達成金額共識，就不太會有問題，不過也有男網友抱怨，女方家長開出婚宴聘金禮高達「500萬元」，還遭到對方看不起職業，貼文一出，引起網友熱議。

該名男網友在臉書粉專《靠北女友my girl》發文，表示「如果遇上女方家長結婚前置作業要求甚多，該如何處理？」，像是聘金要求挺高，對方開出條件「婚宴聘金裡約快500萬」，而女友則是被壓制，只要反抗父母就會被罵，女方家長就是死咬著「沒錢就別結婚」，不想要女兒給我一起吃苦。

▲男網友在臉書粉專《靠北女友my
▲男網友在臉書粉專《靠北女友my girl》發文。（圖／翻攝自《靠北女友my girl》）
原PO也提到，女方家長一直看不起從事「市場」的人，覺得市場是骯髒龍蛇混雜的是非之地，還數落原PO的家人「不會教才只能做市場」。他也補充，女方爸媽是台清交出生的，現職某公家機關主管以上階級，家境算富裕，「我都不曉得這些人都如此優越感，唉」。

貼文一出，引起網友熱議，「如果是真的，應該就只是不想把女兒交給你，想要你知難而退吧」、「聽你唬爛，五百萬聘金如果是真的，就是完全不想嫁女兒給你」、「500萬只是暗示不想把女兒嫁給你，你真的給的出來，應該會考慮也不會拿」。

也有網友表示「混市場的有很多都是田僑仔（大地主）」、「我朋友做市場，嫁女兒都送房子陪嫁」、「這種親家不結也罷，勢力眼，要求那麼多，也要看她們女兒值那麼多嗎？是控金欸泥（黃金做的嗎）」、「我知道很多做市場的人都超有錢，這下對方家長虧大了」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字

聘金 結婚 市場 職業 父母

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