牙刷被拿去「刷馬桶」！女崩潰1反應　網嘆：抓不到人了

如果你的牙刷被他人拿去刷「馬桶」和「洗手台」，你會有什麼反應呢？對此，就有女網友表示發現自己的牙刷居然被拿去刷馬桶和洗手台，讓她直呼「我好崩潰」。





該名女網友在社群平台《Dcard》上發文，表示以前常聞到牙刷上有奇怪的味道，有點類似排泄物的味道，本以為是廁所潮濕所以才會有味道，也沒放在心上，牙刷也是固定一個月換一次，但這讓她愈想愈怪，因為平時刷牙算小力，但牙刷都用不久就會炸開，才經常替換。



▲女網友在社群平台《Dcard》上發文。（圖／翻攝自PTT） 就在近日，她發現牙刷上沾有顏色，正是她當天早上倒在洗手台的顏料，而該顏料非常難洗，所以才非常確定被拿去刷洗手台。而這間廁所，是她、弟弟和外傭三人共用，而平常打掃廁所的只有來家裡工作兩年的外傭。原PO也補充除了牙刷，她也常覺得晾在廁所的毛巾有異味，但拿去房間的陽台就不會，擔心「也可能被拿去擦什麼東西」。



▲女網友崩潰表示牙刷被拿來刷馬桶和洗手台。（左示意圖，取自pixabay／右圖，翻攝自《Dcard》） 隔天原PO馬上和爸爸說這件事，爸爸也問過外傭，結果對方很無辜老實的回應「沒有」，爸爸也就和原PO說「沒有人拿你牙刷去刷」，但這也讓她不以為然，「到底誰會承認啊」。而她也補充和家人的關係，和外傭平常並沒有什麼交流，是個勤快老實的人，也想不到自己有什麼地方得罪她，但又不得不懷疑；後母則是對她不錯，平常會送她專櫃化妝品，也會照顧她，而且她房間也有自己的廁所，嫌疑不大但仍保有嫌疑。



▲女網友的牙刷被拿來刷馬桶和洗手台。（圖／翻攝自《Dcard》） 沒有血緣關係的弟弟，就讀國中的他則是有點怕原PO，雖然很少有交集，但原PO爸爸對他很好，物質生活該有的都有，並沒虧待他，只是某次弟弟沒帶鑰匙，在門口拉門，原PO怕是變態就沒開門，怎知10分鐘後開門才發現是弟弟，這也讓他在外淋一陣子的雨，「不知道會不會因爲這樣想報復我」；至於爸爸，平時買什麼吃的都會拿到房間給她，但不會給弟弟，「今天發生這件事我才認真想，弟弟會不會心態扭曲啊」。





貼文一出，引起網友熱議，「太噁心了吧，我要吐了」、「有證據再說是菲傭做的吧，不然真的是滿滿的偏見和歧視呢」、「希望快點找到是誰，害我也好緊張」；也有網友表示「不是啊你跟你爸說幹嘛，這樣打草驚蛇就抓不到犯人了吧」、「傻欸怎麼直接問啦，當然是偷偷裝攝影機啊」、「妳直接講就錯失良機了，好可怕，以後都會默默懷疑別人做很可怕的事情」、「裝監視器，隨時可以看家裡的狀況，很方便，再觀察一陣子看看」。（編輯：郭佩蓉）



