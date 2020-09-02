親戚「房子售價砍半」賣男！金額曝光　全場愣：看不起你

經濟不景氣，許多人失業沒工作，生活都快過不下去，更不用說「買房」了，不過也有網友表示，有位親戚要賣房子，賣他市價的一半，但金額卻還是非常驚人，也讓他直呼「貸款根本繳不起」。





該名男網友在PTT以「親戚要用半價賣房子給我，要接嗎？」為題，表示他有一位親戚要賣房子，大概是市價的一半，不過就算是一半，也要5000萬元，「我一個月沒多少錢，貸款根本繳不起，該不該接啊」。



▲男網友以「親戚要用半價賣房子給我，要接嗎？」為題，在PTT上發文。（圖／翻攝自PTT） 原PO也表示，除了因為是親戚的關係，不好意思再轉賣出去，而親戚也希望拿來給他當成家房，所以就是「根本不能轉賣」，雖然可貸款，但每個月要繳20幾萬元，也讓他直呼「根本繳不起」。





貼文一出，引起網友熱議，「真羨慕」、「接啊，馬上連絡房仲」、「貸款接了立刻賣啊」、「趕快找看看有沒有人要用市價85折跟你買的，現賺啊」、「馬上轉手就好，重點是房子是你的？」、「如果真的市價一半銀行根本就不看條件了」、「如果你擔心貸款繳不起，那就不用擔心了，因為銀行根本不會貸這麼多給你」。





也有網友認為「單純看不起你吧」、「單純羞辱，又可以做人情，是你自己不要買，多好」、「知道你買不起才問你的 ， 羞辱你而已」、「交情有好到等於送你5000W？在玩你吧」。（編輯：郭佩蓉）



