再賣限量口罩！萊爾富、全家推醫用口罩預購

新冠肺炎疫情持續在全台延燒，近期也出現多例台灣輸出的確診個案，讓國人對於疫情又開始緊張，不少人都出現「囤口罩」的現象，讓許多零售通路的口罩，一消而空，萊爾富今年7月在Life-ET機台自創企業版口罩預購系統，並陸續開放預購限量台灣製造的醫用口罩。





還用各種特殊色，像是「丹寧玫瑰」、「冰河藍」、「薰衣紫」、「淡橙橘」等，來增加買氣，最快上線不到9分鐘15000盒醫療口罩迅速完售，這次再推出新色，與業者合作推出3萬盒的「夜霓紫」醫療口罩，將從9/2晚上7點準時開賣。





萊爾富表示，這回限量口罩每盒50入，售價399元，1人限購1盒(不能代購)，民眾可在9月2日晚上7點透過萊爾富Life-ET機台(無藥商門市及特殊門市除外)進行預購，限量售完為止。





全家超商也將開放醫療口罩預購，時間在9/4上午10點，每盒50片且全台限量6千盒，每人限購2盒，最快9/10可以開始進行取貨。另外淘寶台灣也將開賣中衛彩色醫療口罩，9/2(三) 16:00開賣，中衛彩色醫療口罩丹寧盒裝50片，售價300元、9/3(四) 16:00開賣，中衛彩色醫療口罩軍綠盒裝50片，售價300元、9/4(五) 16:00開賣，中衛彩色醫療口罩櫻桃紅盒裝50片，售價300元。



