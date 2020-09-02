先苦後甘！專家曝光命超好「4星座」　下半輩子時來運轉

經歷了上半年的種種挫折、抑鬱和擔憂，相信不少人都陷入了「對未來沒有期待的泥濘之中」，塔羅牌老師艾菲爾公佈了這4個星座，年輕時即便會有許多阻礙，但是只要一步入中年就會「轉運」，後半生精彩可期。假如自己沒有上榜也別氣餒，記得恭喜身旁有上榜的星座，因為「說好話、做好事、心存善念、累積福田才會事事順遂」。



▲知名塔羅牌老師艾菲爾（圖／翻攝自塔羅牌老師艾菲爾臉書） 第四名、獅子座





擁有超強好勝心的獅子，一輩子都呈現拼命三郎的性格，無論大小事，都秉持著只準成功不許失敗的決心，所以儘管在努力的過程中遇到些許的不如意、小坑小坎不斷，都還是無法阻止獅子停下來，「一路上的阻礙，都只是在試探一個人到底有多想要成功」。因為擁有這樣不服輸的天性，讓獅子總是能收穫豐碩的果實，所以到了穩定的年紀時，往往就能享受清福，因為獅子老早就已經將自已的後路全鋪設好，後半生就能得到安定平穩的生活，擁有踏實的幸福人生。





第三名、摩羯座





摩羯座的你在中壯年將是最勞心勞力的，主要是因為摩羯具有強烈的責任感，做任何事都不願請他人代勞，就算是交代給別人做的事，自己在事後也一定會再三檢視每個環節。這讓摩羯在自己的工作領域中，能擁有亮麗的舞台。因為事事細心、慎重、嚴謹的個性，為自己奠定了地位，也受到公司、領導的賞識，讓摩羯在財力、人際上，都默默的累積了不少的資產，後半輩子多半可以不愁吃穿，四處旅遊，還能擁有一筆存款，到老實還會保有知心的老戰友，無須擔心自己年老時沒保障。





第二名、射手座





熱愛自由、隨和但不隨便的射手座，在做任何事都是保持著積極樂觀的態度，凡事都向前看，很有自己的主見及想法，並且有著堅強的毅力及耐心。一旦射手下定目標，無論中間遇到多大的困難也不擔心，「真金不怕火煉」，射手對於人生的磨練，都能全盤接受，並且能一步一步的往設定的目標前進。正如所有人的第一印象，射手對於任何新鮮事物，都十分樂意去挑戰，只要是自己喜歡的，都會不顧一切去實踐，技多不壓身，身段靈活又擁有十八般武藝的射手，必然過上衣食無缺的後半生。





第一名、天蠍座





天蠍座在早期因為社會經驗不足，常常遇到不順心、不如意的事情時，就會覺得茫然，找不到自己的定位，因而繞了很多圈、走了不少冤枉路。但隨著年齡的增長，天蠍在吸取了年輕時的人生經歷之後，不僅智慧大開、人際關係也更為圓滑，工作事業上的手段也越來越靈活。天蠍本著天生帶上的金錢雷達，與一顆大膽、敢衝、敢愛、敢承擔、敢心碎的心臟，對於出手投資，自然擁有著精準的眼光，自然能比別人更容易邁向成功之路，在人生的道路上，累積了需多的被動資產，讓天蠍在後半輩子總能過得輕鬆愜意。（編輯：郭佩蓉）





【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】



