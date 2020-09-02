廟門口對聯怪怪的？信徒「抬頭一看」秒愣：電腦也會選字

台灣許多廟宇、寺廟都是傳統古蹟，建築特色與民俗信仰的結合，吸引不少人喜愛，也是國外遊客訪台會來參拜、體會這種莊嚴肅穆的場所。不過日前就有網友到南投縣松柏嶺受天宮參拜，卻發現廟宇門口兩柱對聯怎麼「怪怪的」，仔細一看才意外發現這幾句門口對聯竟然是用電腦的「POP字體」印製，風格混搭太衝擊，一時之間也吸引不少網友討論。

原PO就在臉書撰文分享這個「大家來找碴」的體驗，他表示自己前往松柏嶺受天宮參拜，還沒走進廟內，就發現門口石柱上的對聯「看起來怪怪的」，眼尖的他仔細一看這才發現，原來對聯是用電腦的「POP字體」刻印上去，忍不住表示「數位製造的風險，就是把方便又低成本的工具交給便宜行事的單位」，也開玩笑的表示「之後有人擲筊出來說玄天上帝指定要華康少女體我都不意外」。

▲一名網友日前去了南投縣名間鄉松柏嶺的受天宮，發現門口的對聯竟是用電腦字體印製，讓他覺得失去了傳統廟宇古色古香的味道，不免有些失望。（合成圖／左圖翻攝自《Pixabay》；右圖翻攝自臉書）

這張風格強烈混搭的照片吸引不少網友眼球，有民眾就贊同原PO認為「失去傳統之美」的看法，在底下留言「看了都沒有廟的感覺了」、「這種地方標楷體都比較好吧，這是什麼詭異字體」、「真的不適合」，但也有網友不介意廟方的新創舉，「別試著理解它，感受它」、「時空混亂」、「背後應該有原因吧？」、「大廟莫名可愛的角落欸」。

而針對不少網友的反應，廟方也提出3點回應，提到其實這並非首次有信徒向廟方提出反應，不過他也表示「目前的字體是以擲筊方式確認，字體是帝爺公自己選的。但當初去擲筊的耆老太老實可愛，連新時代的電腦字都拿去給神明選了」，同時解釋廟體要更動其實不像民眾所想的那麼容易，「可以神意結合人意，才能皆大歡喜」，並強調要改變其實也需要時機與適當方式，希望網友可以給廟方多點時間，不需要妄加揣測。（編輯：楊智傑）