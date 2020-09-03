館長直播首談中槍原因！揭「被盯上時間軸」：名嘴有事嗎

館長上月28日在自家健身房成吉思汗健身俱樂部門口遭連開3槍攻擊，館長右手臂、右大腿和腳踝中彈，現場警消趕抵，進行緊急處置，並將館長送往林口長庚醫院急救。隨後開槍的23歲劉姓男子投案遭逮補，研判該名劉男就是先前騷擾館長的男性狂粉，遭網友肉搜心生不滿，才會持槍攻擊，不過對於館長遭槍擊的原因仍引發網友眾說紛紜。
館長受傷6天後，今凌晨難得開直播，提到目前全身非常痛苦，因為手腳受傷，吃飯要人餵、大小便要人扶，甚至因為傷口疼痛難耐，平均睡眠時間很短，同時不忘稱讚長庚護理人員照料非常好。
館長也提到，有網友認為中槍原因可能和先前的「海鮮直播」有關，當時館長稱有商家一個月就能賺2千多萬收入，可能因此引來同業不滿。館長反駁並強調嫌犯從7月2日就來健身房觀察他，自己8月25日才開始賣海鮮，時間點根本對不上。
此外，還有名嘴在節目中臆測槍擊事件始末，質疑館長因為林口健身房不給會員卡，才會惹到人，又因為賣海鮮事件被開槍，甚至說館長很白目。館長氣得直呼「所以別人能賣，我們不能賣就黑道能賣，就你們這些名嘴狗嘴裡吐不出象牙，就只有你們能做我們不能做，特定人士才能做」，反問「你們這些名嘴有事嗎？」至於真正理由為何？館長認為「一下這個，一下海鮮，風向都亂吹，我覺得都不是」。（編輯：賴詠璿）