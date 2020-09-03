女揭面試外商竟只看「2條件」？眾曝暗黑關鍵：差太多了

不少人都認為在面試一份工作時，「經驗」很重要，不過也有女網友分享朋友的學妹最近在面試新工作時，卻遇上公司只看「學歷」和「英文」，反而沒將經驗納入考量，讓他不禁疑惑提問「外商人資缺只看學歷和英文」？





該名女網友在PTT發文，表示朋友的學妹最近面試了該名朋友公司的工作，過去三年在系統商當人資招募，而她從私立大學畢業，非本科系，而朋友公司是一家外商公司，當時正在找人資人才。



▲有網友在PTT以「外商人資缺只看學歷和英文？」為題發文。（圖／翻攝自PTT） 她也提到，角色就是類似她學妹過去三年在做的，「撈履歷、電話邀約和初步面談」，雖然是基層，但每天要做的事情量很大，抗壓性其實要很高，怎知結果內推完，他們就說已有幾個人選在談，「最後是一個知名大學商學系畢業，之前在做補習班教英文的人拿到offer」。





這讓她直呼「有點驚訝」，因為學妹有即戰力，對工作內容又熟悉，還是比不上高學歷且沒有相關經驗的人嗎？如果學妹想進科技業做人資，「是不是只能去洗學歷了」？





貼文一出，引起網友熱議，「能力不足，面試表現不好，然後再來怪公司只挑高學歷」、「沒什麼啊，我聽過最後資格差不多時，高中是不是第一志願成為主要因素的（沒公開講，私下聽到），他們不要『洗』過的學歷，要高中大學研究所一致的優秀性」。





也有網友曝光暗黑關鍵「外商比起來真的比較會看臉，英文好加上外型佳就十拿九穩了，學歷是加分」、「科技業越有制度的公司，確實會越要求學歷，尤其在行政類的人選這塊，少有讓步」、「『私大+有經驗 vs 四大+無經驗』，一看就知道要選後者，人資有專業，但2位都是非本科，當然選可塑性高的」。（編輯：郭佩蓉）



