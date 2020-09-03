從館長案曝律師收費！他揭「2天燒288萬」天價：用命換錢

知名網紅「館長」陳之漢8月28日凌晨在新北市林口成吉思汗健身俱樂部門前，遭到23歲劉姓男子開槍攻擊，然而劉男隨後也自行前往派出所投案，也找了2名「王牌律師」陪同問訊，而館長也委任前立委黃國昌擔任他的律師，後續官司會如何發展也引來外界關注，今（3）日律師林智群也拆解刑案律師的收費階段，更直言重大刑案光是一階段就可能燒掉百萬，再多請幾位律師的花費要買上一台名車都不是問題。

外界至今仍猜疑劉男無業的身分，究竟是如何請來曾任檢察官、高等法院法官助理的王牌律師，更好奇該筆委任費用總金額會如何開價，而知名律師林智群今早就在臉書拆解刑事案件的律師費用到底是怎麼收的。

他提到首先一般刑案通常分為偵查、一審、二審以及三審等4個階段，受委任的律師在每個階段都會收一次費用，金額約落在6至10萬元不等，不過若是重大刑事案件，林智群就表示一個階段就可能收到幾十萬甚至上百萬元。

▲林智群拆解刑案律師收費標準。（圖／翻攝自林智群律師臉書）

至於遇到需要律師「陪偵」的案件，收費情況又更高昂了。林智群表示這種案件收費方式通常是以「鐘頭」來計費，就像是計程車的跳表一樣，例如一小時5000元至2萬元，「從律師出門開始跳表，到律師回到事務所為止」，他更提到某些案主身分不凡，如果案件花了2天2夜，一名律師大約就要花費24至96萬，假設請來了3名律師，這兩天的花費就有可能喊價到288萬。另外林智群也強調，這些陪偵的律師不但得舟車勞頓，更因為能休息的時間不多，「可以說是用命換錢」。

事實上，館長槍擊案發生至今，仍有不少猜測聲浪表示館長「自導自演」，不過受傷住院6天後，館長也首度於今凌晨公開直播，除了向表達自身傷勢恢復情況，更怒批名嘴亂帶風向「一下這個，一下海鮮，風向都亂吹，我覺得都不是」，而究竟槍擊事件始末、槍枝和金流來源為何，就得靠雙防攻防加上檢調偵查，真相才能水落石出。（編輯：楊智傑）