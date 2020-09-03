父嘆小孩因「這玩具」頭髮全沒！恐怖真相曝　網愣：誇張

不少父母生小孩後，都會感嘆「孩子實在太難教、太難顧」，只要一不注意，意外隨時都會發生，對此，也有一名男網友發文，表示小孩玩「史萊姆」玩具，結果整顆頭都被史萊姆黏住，拔也拔不開。



▲男網友在臉書社團《爆廢公社》發文。（圖／翻攝自《爆廢公社》） 該名男網友在臉書社團《爆廢公社》發文和PO出影片，從影片截圖上可以看到不斷哭泣的小女孩，因為「史萊姆」這個玩具，害她的頭髮和史萊姆完全黏住，拔也不不開，最後只好帶她去美髮院「剃頭處理」，「除非你的小孩已經做好理光頭的準備，不然真的不要給小朋友玩史萊姆Slime這玩具」。



▲男網友PO在臉書社團《爆廢公社》發文和PO出影片。（圖／翻攝自《爆廢公社》） 貼文一出，引來1.4萬名網友按讚，近5000則留言，「我的天啊」、「天啊，好噁心」、「太扯了啦，我絕對不會買給我的小孩，太誇張」、「本來要買，看到這個真的是阿彌陀佛」；也有網友分享解決方法「我女兒也有過，用大量的清水加梳子用掉的」、「用食用級檸檬酸加水，就可以分解史萊姆了」。



▲小女孩的頭髮全被史萊姆黏住。（圖／翻攝自《爆廢公社》） 事實上，史萊姆（Slime）取其英文「Slime」的諧音，意指黏液、黏土、軟泥，是一種具有黏性的半固體物質，不僅可以拉得很長，也可以捏成一團球狀，而它的原料大都是硼砂加水的混合物，拿在手上時會有種厚實的膠水感，再加上不同的色素和裝飾，就能有五顏六色的變化，讓不少小孩為之瘋狂，但先前也有不少因史萊姆而導致小孩子的發生皮膚紅腫、嚴重脫皮的現象。建議若還是想玩史萊姆，可以戴上手套並確實將雙手清洗乾淨，也盡量不要接觸頭髮，以免拿不下來。（編輯：郭佩蓉）



