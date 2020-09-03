OTT專法今舉行公聽會　業者群起砲轟「管太多」

俗稱「愛奇藝條款」或「OTT專法」的網際網路視聽服務管理法草案，今日舉行公聽會。與會業者砲火隆隆，一面倒批評NCC設專法是「管太多」。台灣線上影視產業協會理事長錢大衛就說，國內OTT產業仍在萌芽期，以太多的法律來規範正在辛苦經營的業者，會造成許多產業的發展限制，對所有境內業者而言，這會是強加上阻止創新的許多重擔，阻礙了產業可能應有的正常發展。
錢大衛認為，所謂的OTT專法，應該對非法盜版的業者採取強烈的措施，對合法正版的業者採取軟性的管理，這就是協會一直主張的「取締非法盜版、支持合法正版」。
新媒體暨影視音發展協會理事長蔡嘉駿也說，NCC的立法態度令人質疑，從草擬法案之初就從未主動找協會溝通，而當協會主動拜訪NCC委員時，還被質疑沒有把法條看清楚，但是「Netflix、Line TV這些大公司會沒有法務嗎？」NCC這種立法態度，相當令人咋舌。
蔡嘉駿認為，專法的設立需要許多溝通，尤其是現在科技進步迅速，可能立了專法後兩個月就要進行修改，但官員確是以如此傲慢的態度修法，把業者當作學生一樣教育，難以讓人接受。
「如果是想要愛奇藝死，不需要在這裡（開公聽會）浪費大家時間。」DMA台灣數位媒體應用暨行銷協會政策長邱繼弘說，如果政府態度是要封殺愛奇藝，那就學美國總統川普處理抖音那樣，直接立法禁止就好，開公聽會真的浪費時間。
邱繼弘說，所謂文化侵略根本不是只有愛奇藝，臉書、Google、Twitch上也都能看到許多大陸內容，但政府卻不敢立法管制這些業者；現在立專法就像多年前政府管制台灣遊戲業一樣，要台灣業者做資安檢查，讓國內產業活得很辛苦，但大陸、國外的廠商還是活得好好的，最後就是搞垮國內產業而已。
LINE TV法務總監蔡玫瑛也表示，目前國內OTT產業還在努力生存的階段，不曉得目前立法是要管制什麼，如果要「抓大放小」，那是鼓勵所有業者保持在小嗎？所謂的陸資OTT「入島」就等於「入腦」、「入戶」嗎？
蔡玫瑛強調，政府立這項專法的決定太過倉促，是否真的有這樣的急迫性與必要性，要讓台灣成為管制OTT的「亞洲第一」，所謂立法是否應該要「求好」而不是「求快」就好。
在公聽會舉辦的同時，經濟部也宣布日前公告的「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」修正草案正式上路，宣告台灣業者禁止代理或經銷所有陸資OTT業務。
對此，愛奇藝在台代理商、歐銻銻娛樂董事長范立達也在公聽會場外聲明稱，經濟部既然已經公告，歐銻銻娛樂雖感無奈，但仍必須遵守，因此即日起停止愛奇藝會員經銷業務，放棄愛奇藝品牌代理服務，同時也將有一波數十位員工的裁員。
至於會員權益如何兼顧？范立達表示，在今日之前的所有消費者權益，「我們負責到底」，但今日之後的所有業務，由於法令禁止他們代理，因此消費者得要「去問經濟部或NCC」。