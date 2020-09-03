台灣新玩法！環島郵輪10月啟航　6天行程萬元有找

交通部長林佳龍表示，先前推出的跳島郵輪已經完成 12 個航次，搭載約 1 萬 8 千多名國人前往澎湖、馬祖、金門等離島旅遊，在目前國際疫情仍然相當嚴峻的期間，成功帶動了離島觀光風潮。接下來推出的環島郵輪有別於一般的公路環島行程，讓旅客除了可以在海上遠眺臺灣美麗的海岸線外，並且能夠在一次遊程中同時暢遊 4 個港口的周邊景點，讓國人一次滿足「食、宿、遊、購、行」的需求，並且省去必須另外規劃交通與住宿的煩惱。
雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示，疫情後旅遊型態改變，國內旅遊商品也將拉長天數，把原本國外的消費市場轉到國內，加上年底是旅遊消年假的檔期，因此把國際郵輪玩法結合環島，推出 4 至 6 天等長天數的環島郵輪之旅，基隆、台南、高雄、花蓮都是可直接靠港的國際碼頭，相較離島需要換船接駁上岸，加上本島的觀光資源豐富，更有條件發展。
探索夢號郵輪環島航次 10 日 22 日啟航，將從基隆出發，行經台南安平港、澎湖、高雄港、花蓮港，並與各縣市規畫城市行銷活動，像是有基隆出發的龜山島巡航之旅，在郵輪上有機會欣賞最火紅的網美景點牛奶海；在台南安平港舉辦｢府城小吃市集」網羅最受歡迎的排隊小吃、伴手禮名店等；觀光局澎湖國家風景管理處也特別為環島遊輪的旅客，將將 2020 澎湖國際海灣燈光節的演出時間提前到晚上 6 點半，並提供限量的美人魚燈與嗨熊旅行頸枕送給每位旅客。