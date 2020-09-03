睽違20年！本土炸雞品牌再次開放加盟　僅釋出六都25名額

台灣人愛吃炸雞，除了連鎖品牌的美式速食炸雞，街頭巷尾的鹹酥雞、台式炸雞小店也是不可或缺的「台灣之光」，擁有40多年歷史的台灣炸雞品牌今（3）日宣布，在暌違20年後再次開放加盟，鎖定6都地區，開放25個加盟點，集團也透露，加盟金的金額將會比線上的許多連鎖飲料點品牌等類似規模店家還要低得多。





在全球擁有300餘間繼光香香雞門市的香繼光集團執行長黃智雄宣布，在2020後半年將一改過去不在台灣開設加盟店的堅持，自9月9日起再度於台灣6都釋出台灣加盟名額，限量25席，黃智雄表示，這是做足了20年準備，及依著想回饋社會的心意等多重考量才做的重要決定。



▲品牌預計在明（2021）年年底前從台灣目前的47間店擴展至100間店，未來直營店與加盟店的比例大約是7比3。（圖／業者提供）

黃智雄說明，因為在疫情下，對於品牌加盟的詢問度增高，較去年同期高出20%，以創業取代就業成為民眾的考量之一，而且在疫情爆發後，品牌街邊店店型業績反而逆勢成長兩成，主要也是與外送平台崛起有關，相較於以往佔業績5%成長至20%，而中國方面外送更可以佔5至6成左右，因此在品牌的穩健發展下決定開放加盟，預計在明（2021）年年底前從台灣目前的47間店擴展至100間店，未來直營店與加盟店的比例大約是7比3。





黃智雄強調，「唯有堅持品質，才能維持品牌價值」，至此台灣區門市皆轉為總部直營並未再開放外部加盟，歷經20年，集團不急於擴展，反而穩紮穩打的完整建置集團總部營運、行銷團隊、深度會員經營、成熟管理系統、完整教育訓練、專業研發人員，及在生產面上更斥資上億設立頂級規格的中央廚房及全區物流廠房，預計在今年就會啟用，讓未來全台門店的生鮮配送將更加完善、即時。





集團表示，為感謝長期忠實顧客對於品牌的支持，也為了能回饋社會、復甦經濟，決定自9月9日起於台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等6都，先重質而非量釋出25席限量名額，並於台北、台中各舉辦各兩場加盟說明會。每區初步僅開放1到2組加盟主，等於每區不會有跨區搶客風險，預估單一地區有10萬人潮即可開設兩間店，且在台北的士林區、高雄的三民區等熱門人潮地區也是加盟點之一，是不可多得的機會。



