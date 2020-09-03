台日開放商務客互訪　華航、酷航日本航線增班

華航表示，配合各國邊境限制及防疫政策及檢視旅運需求， 9 月起東北亞航線新增大阪、福岡以及名古屋等航點，其中東京成田與首爾仁川同步增加班次； 10 月份起東南亞航線，包含曼谷、新加坡、檳城、吉隆坡、胡志明市、河內、馬尼拉、金邊及仰光等航點均增加航班；台北往返雅加達提供每日 1 班載客服務。
華航指出，北美航線包括洛杉磯、舊金山、溫哥華、紐約亦配合旅運需求部分航點規畫增班；歐洲航線則提供阿姆斯特丹、法蘭克福、倫敦等航點服務；大洋洲航線如雪梨、墨爾本、布里斯本及奧克蘭等與兩岸航線如香港、上海浦東、北京、廈門及成都等航點皆有客運航班飛航。
酷航表示，目前台北出發可直飛新加坡、首爾、東京等地區， 9 月 19 日將復飛高雄－新加坡航線及高雄－大阪航線，每周各 1 班，皆以波音 787-9 機型執飛， 9 月 1 日起航班已經恢復了餐點提前預訂服務，但餐點選擇有限。 除非另行通知，將無法在機上直接購買餐點和飲料。
此外，新加坡航空宣布，於9月恢復每周 3 班往返新加坡與台北之間的飛航服務，旅客購票後可於 8 月 31 日前免費無限次更改旅行日期， 8 月 31 日後可免費更改旅行日期 1 次，同時新航也逐步在酷航營運的航班上共掛班號，經新加坡轉機前往其他航點，但不可入境新加坡，轉機行程及流程須依照新加坡主管機關相關規定。
阿聯酋航空說，即日起陸續恢復杜拜往返宿霧、休士頓、伯明罕及華沙航班，9月起全球累積復飛航點將達 75 個城市，復飛航線也已達疫情前的 5 成。台灣旅客除了可入境杜拜進行商務及個人行程外，也可經杜拜樞紐轉機至美洲、歐洲、非洲、中東及亞太地區等航點。