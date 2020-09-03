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337萬片陸製口罩流入雙北、宜蘭　食藥署：明起開放換貨

編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-09-03 17:08:52update2020-09-03 17:12:05

▲針對陸製口罩混入實名制口罩風波，食藥署表示經查核後確認為加利科技公司八里廠混實名制醫用口罩進行銷售。（圖／NOWnews直播）
▲針對陸製口罩混入實名制口罩風波，食藥署表示經查核後確認為加利科技公司八里廠混實名制醫用口罩進行銷售。（圖／NOWnews直播）
因應新冠肺炎疫情，國內實施口罩實名制並啟動「口罩國家隊」，來確保國人都能有足夠的防疫物資，但今（3）日卻傳出新北市部分藥局收到的實名制口罩其中摻雜大陸製且非醫療用的口罩。衛福部食藥署經了解後，確認為「加利科技有限公司」八里廠以非醫用口罩混實名制醫用口罩銷售。

食藥署品質監督管理組長遲蘭慧表示，本案起於2日新北市三重區某藥師發現有來自加利科技公司生產的口罩中，有一包有簡體字標籤，隨後立即通報藥師公會、食藥署，同時食藥署也展開調查，並會同台北市調查局及新北市衛生局去做實地查核。

遲蘭慧說，到現場經過調閱相關進貨跟單據紀錄後，發現加利科技公司從8月份開始就有從大陸進口好幾批非醫用口罩，大約有337萬片混充進入銷售通路，食藥署便立即要求加利公司八里廠停止生產跟出貨作業，檢調也一併進入調查。

由於加利科技公司出廠的口罩皆印有「Carry mask」字樣，大陸製的也有同樣logo，疑似已混入實名制口罩銷售通路，因此遲蘭慧表示，明（4）日起至11日止，民眾可持手上印有「Carry mask」字樣的口罩，到接受實名制或衛生所進行退換貨。

▲昨日發現在實名制口罩中的陸製口罩。（圖／翻攝自立委林奕華臉書）
▲由加利科技公司印製、流入市面的陸製口罩印有「Carry mask」，民眾可自4日起至11日到藥局或衛生所退換貨。（圖／翻攝自立委林奕華臉書）
 

遲蘭慧提及，目前掌握到的訊息是，加利公司八里廠非醫用口罩流入的通路主要分布在三重、新莊、蘆洲、五股、林口、泰山、八里、淡水、三芝、石門，以及宜蘭縣跟少量在台北市，全數皆為成人口罩。

至於確切的流向跟數量，遲蘭慧說食藥署會持續做進一步的稽查，而加利科技公司為GMP醫療器材廠，必須依據GMP的準則進行裁處，目前已要求立即停產停工跟出貨，另就以違反《藥事法》部分，將可處以3萬到200萬元的罰緩，目前已會同新北市衛生局共同處理。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

實名制口罩 口罩國家隊 口罩 加利科技 食藥署

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