337萬片陸製口罩流入雙北、宜蘭　食藥署：明起開放換貨

食藥署品質監督管理組長遲蘭慧表示，本案起於2日新北市三重區某藥師發現有來自加利科技公司生產的口罩中，有一包有簡體字標籤，隨後立即通報藥師公會、食藥署，同時食藥署也展開調查，並會同台北市調查局及新北市衛生局去做實地查核。
遲蘭慧說，到現場經過調閱相關進貨跟單據紀錄後，發現加利科技公司從8月份開始就有從大陸進口好幾批非醫用口罩，大約有337萬片混充進入銷售通路，食藥署便立即要求加利公司八里廠停止生產跟出貨作業，檢調也一併進入調查。
由於加利科技公司出廠的口罩皆印有「Carry mask」字樣，大陸製的也有同樣logo，疑似已混入實名制口罩銷售通路，因此遲蘭慧表示，明（4）日起至11日止，民眾可持手上印有「Carry mask」字樣的口罩，到接受實名制或衛生所進行退換貨。
遲蘭慧提及，目前掌握到的訊息是，加利公司八里廠非醫用口罩流入的通路主要分布在三重、新莊、蘆洲、五股、林口、泰山、八里、淡水、三芝、石門，以及宜蘭縣跟少量在台北市，全數皆為成人口罩。
至於確切的流向跟數量，遲蘭慧說食藥署會持續做進一步的稽查，而加利科技公司為GMP醫療器材廠，必須依據GMP的準則進行裁處，目前已要求立即停產停工跟出貨，另就以違反《藥事法》部分，將可處以3萬到200萬元的罰緩，目前已會同新北市衛生局共同處理。
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