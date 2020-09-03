偉哉特戰尖兵　澎西吉退役傘兵搶灘協助清海廢垃圾

海洋國家公園管理處3日邀請已退役的空特傘兵為主體的「淨灘部隊」，前進南方四島的西吉嶼，以礁筏渡礁方式上島進行淨灘活動，今天在西吉北岸清出了50袋、約400公斤的海洋垃圾，其中以保麗龍及寶特瓶為大宗，發現這些海廢大多來自中國、越南及菲律賓。



▲澎湖西吉嶼的藍洞（灶籠）美景深受國人喜愛，欣賞數百公尺的柱狀玄武岩及陽光穿透洞頂照射在蔚藍海水的特殊海蝕洞景緻。（圖／記者張塵攝，2020.09.03） 澎湖西吉嶼的藍洞（透天海蝕洞）美景深受國人喜愛，許多遊客特地由馬公包船前往觀賞橫亙海上數百公尺的壯麗柱狀玄武岩，及陽光穿透洞頂照射在蔚藍海水的特殊海蝕洞景緻，使得西吉嶼從一處不為人所知的島嶼，變為澎湖代表性的自然景觀，也使得澎湖南方四島國家公園受到眾多遊客關注。





不過每年在西吉嶼堆積了許多海漂垃圾，其中多為保麗龍塊與寶特瓶，成堆的白色保麗龍塊配上黑色玄武岩，不但破壞自然景觀之美，海洋垃圾汙染問題更令人憂心；然而西吉嶼北方多為幾近垂直的海蝕崖所包圍，壯觀的柱狀玄武岩高達數十公尺，海岸垃圾的收集與清運為一大挑戰。



▲特戰志工將揀拾完的垃圾運至岸邊，再利用東吉當地居民的管筏，接駁至遊艇上。（圖／海管處提供） 海管處今天的淨灘特別商請退役的特戰志工前來協助，將揀拾完的垃圾運至岸邊，再利用東吉當地居民的管筏，接駁至遊艇上，由遊艇將垃圾運回馬公交給環保局協助去化，整個淨灘過程需克服海象、天候、人力搬運等因素，極為艱辛。



▲澎湖南方四島海域有豐富珊瑚礁生態及壯麗玄武岩景觀，籲請游客減少製造垃圾並注意垃圾不落島。（圖／澎湖縣政府提供） 海管處表示，澎湖南方四島海域有豐富珊瑚礁生態及壯麗玄武岩景觀，為良好的環境教育場域，籲請遊客減少製造垃圾並注意垃圾不落島，體恤離島清運不便，隨手將垃圾攜回，減少垃圾對海洋環境的危害。



