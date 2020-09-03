實名制口罩竟摻陸山寨貨　陳時中：他們是累犯

因應國內新冠肺炎疫情，為了讓民眾都能有足夠的防疫物資，口罩以實名制在各大藥局與超商販售，不過近日竟然傳出有地方藥局在拆箱後，發現郵局配送的國家隊口罩，竟然摻雜了幾包中國製口罩，上頭還是簡體字包裝，對此衛福部部長陳時中，今（3）天下午參與

加利科技公司出廠的，

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