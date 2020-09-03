實名制口罩竟摻陸山寨貨　陳時中：他們是累犯

根據了解，這些陸製口罩是由加利科技公司出廠的，陳時中強調，這個案件檢調已經介入調查，行政上面衛福部已經請他停產、禁止出貨，陳時中提到，當初和這些台灣口罩國家隊簽合約時有規定，必須要自製（原工廠製作），更不要講冒用台灣製，或是非醫用卻冒用醫用口罩。
陳時中透露，目前這間公司陸製口罩大約有340萬片左右，但不確定是不是已經銷出這麼多，還要再追查，甚至陳時中透露，這家工廠三月就被查過一次，當時是以罰款並且銷毀的方式處理，陳時中強調，現在又有累犯實在不應該，目前正在跟口罩廠商研議，希望每片逐片標示MIT。
陳時中提到，針對口罩進口也會嚴格查核，不能印有MIT字樣，甚至除了加利科技公司，好像還有一家有類似的情況，現在也已經派人去調查了，他認為本來有些懷疑的廠商，現在都變成說有（偽造）的可能性，陳時中強調，不能讓大家防疫期間，還戴到不合格的口罩，這真的是非常不應該的事情。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。