年輕人「IG→FB」臉書又回溫？她揭轉變關鍵：超有感

隨著科技的日新月異，社群軟體如臉書、Instagram的使用也逐漸普遍，而在使用者的分佈上先前就有不少網友表示因為「 IG 」是最具隱私的社群軟體，逐漸從臉書「避難」到IG了，不過近日就有網友表示她最近發現自己在社群軟體的使用上，竟然漸漸從IG轉回使用臉書，話題掀起網友討論。

今（3）日就有一名網友在《PTT》的WomenTalk版上表示，雖然這幾年大部分年輕人在社群媒體的使用上都傾向使用IG這個平台，認為臉書是年紀較大的長輩在使用，不過最近卻發現臉書在吸收資訊、新聞或照片影片反而比IG清楚許多，按讚之後文章也能夠擴散出去，IG則只在交友方面能相互標記、轉發動態較為有趣，也好奇有沒有其他人有一樣從IG轉回使用臉書的習慣。

▲原PO就表示以前總認為只有長輩在用臉書，年輕人都避難到IG，最近卻有漸漸回歸FB的傾向。（圖／翻攝自PTT）

而這篇文章也吸引不少人討論，有網友就表示自己也漸漸從「IG熱潮」退燒，認為回到使用臉書的關鍵在於，頻繁使用IG最後會變成審美疲勞、被廣告轟炸，「IG以圖為主 ，對發美照沒興趣的人真的頗沒吸引力」、「IG的主頁變成隱藏舊貼文顯示建議貼文，真的不好用」、「看太多IG會很羨慕別人生活」、「IG真的一堆廣告業配」、「業配看久了很膩超有感」。

▲現代人在社群軟體的使用上偶爾也會感到疲乏。（示意圖／翻攝自《Pixabay》）

此外，也有不少留言就點出會改回使用臉書的幾項原因「認真覺得FB用起來舒服」、「FB其實發文還可以每篇限制不要被誰看到，IG沒辦法單一文章鎖好友」、「臉書的社團功能很實用」、「FB會有一些資訊性的文章」、「地方社團跟賣場社團共享消息還是不錯」、「臉書一些新聞類的內容比較快能掌握」。

綜合網友意見，就有民眾表示其實兩個都可以交互使用，端看使用的目的，臉書較能追蹤文章、資訊類型的粉專，或是即時看到一些新聞；而IG則偏向社交使用，可藉由限時動態的功能查看朋友近況。（編輯：楊智傑）