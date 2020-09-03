男33歲存8000萬！不藏私曝「6秘訣」：問題不在薪水多寡

經濟不景氣，許多人感嘆薪水太低，物價、房價卻又一直飆高，但卻無能為力，只能咬著牙苦撐，也導致愈來愈多「月光族」，每個月都將錢花光，存款裡的數字慘不忍睹，對此，有位日本理財達人就透露，最大的問題其實不在於薪水多寡，而是「守不住財」，他也大方分享自己在33歲時，就擁有3億日圓資產（約台幣8600萬元）的「存錢秘訣」。





日本知名理財專家午堂登紀雄透露，許多人會感嘆「存不了錢」的關鍵，其實並不是薪水的多寡，而是「根本守不住財」，並且分享自身經驗，要想存錢，首先目標要明確，但數字不能太過遙遠。





名校經濟系畢業的他，不藏私的在《33歲擁有3億日圓的賺錢術》提出六項生活上的小改變，表示這樣久能慢慢的存到一筆錢，而在存到錢後可以開始投資，讓「錢滾錢」，使自己的資產不斷增加。



▲存錢。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ） 第一為「搬家」，如果你在外租屋，為了要讓租金佔薪水比「2成以下」，必須嚴格挑選租屋處，若以年輕人月收入3萬元為例，建議每月房租不要超過6千到9千元。



二為「強制儲蓄」，每個月的收入至少要有2成硬性規定自己得要「存起來」，規定自己絕對不能花掉，再來才用剩下的錢當作生活費。





三為「剪掉信用卡」，雖然各家銀行總會推出各種優惠信用卡，讓人常常腦波一弱就衝動購物，卡一刷就分期付款，但「用起來無痛，繳起來很痛」，因此他也建議「全部改用現金來付款」。





四為「少逛便利商店」，他認為便利商店通常售價較高，而且容易因為促銷手法，讓消費者不知不覺購買更多東西。





五為「三年內少買新衣、新鞋」，他建議除非是必要，否則最好是可以規定自己在三年內都不要買新衣服和新鞋子。





六為「別找理由來犒賞自己」，若能戒掉用買東西、吃東西來滿足自己的習慣，才能存到錢，若忍得住，就會有機會脫離不易存錢的體質。（編輯：郭佩蓉）



