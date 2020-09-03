混陸製口罩！加利過去報導遭起底　全場揪「疑點」：難怪

針對加利被踢爆混用陸製非醫療用口罩充當「國家隊口罩」，食藥署表示，加利科技公司從8月份開始就有從大陸進口好幾批非醫用口罩，大約有337萬片混充進入銷售通路。明（4）日起至11日止，民眾可持手上印有「Carry mask」字樣的口罩，到接受實名制的藥局或衛生所進行退換貨。衛福部長陳時中更透露，加利是「累犯」，三月就被查過一次，當時是以罰款並且銷毀的方式處理，重話批評廠商真的非常不應該。
而有網友翻出媒體在4月份專訪加利老闆的報導，當時的報導以台版「下町火箭」盛讚，描述加利是全台唯二「收到機台隔天就能量產」的工廠，「規模小小卻能日產30萬片口罩」、「國家隊機台產能達到14萬片，遠超過經濟部設定的目標」。
當初的讚美之詞，如今看來盡成了諷刺與疑點。有網友將相關報導轉貼到PTT，立即引發網友熱議。大家紛紛在底下留言回覆說，「原來增加產能的秘訣就是進口黑心產品來改標」、「規模沒有變大，產能卻超強，我好像懂了什麼」、「現在回頭看一切都說的通了」、「難怪啊」、「產能超強喔喔原來後面有幾百萬片陸貨」。（編輯：倪浩軒）
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