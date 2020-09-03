實名制口罩混陸貨　口罩國家隊「加利科技」負責人回應了

食藥署在昨晚接獲新北市三重區藥局通報，疑似有大陸製非醫用口罩混雜實名制醫用口罩進行銷售，士林地檢署也已介入調查，初步確認流出廠商為口罩國家隊之一的「加利科技」公司，對此食藥署目前已勒令業者停工並停止出貨。
加利科技成立於1997年，為通過ISO國際品質認證工廠，主要為生產工業用及一般民生用一次性不織布及防護性耗材產品為主。加利科技公司負責人林明進今日接受媒體訪問時指稱，今年初因新冠肺炎疫情蔓延全球，口罩需求倍增，工廠從大年初五到今天都為了供應政府口罩，員工幾乎都沒有休息，甚至一個月最多只能休假2天，大家都很疲憊。
林明進表示，自己做了一個錯誤的決定，但他不後悔，因為他必須要保護員工，這個過錯就由他自己承擔，跟員工無關，也為此對員工感到非常過意不去。
林明進更無奈指出，進口的大陸口罩為工業級，防護率高達99%，也經過場內篩選及品管，比許多國家隊產品品質更佳，所以才加上自家公司的鋼印logo，並不是劣質口罩魚目混珠，會這樣做真的是因為自家產量無法負荷，「真的有很大的壓力在」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。