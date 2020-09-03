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家中超多加利口罩！他拿「一個月前庫存」對比：真的有差

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-09-03 21:06:00

▲加利科技公司被踢爆將陸製口罩混入實名制銷售通路中。對此，就有網友拿出一個月前和上禮拜所拿到的加利口罩進行對比。（圖／翻攝自立法委員林奕華臉書、PTT）
▲加利科技公司被踢爆將陸製口罩混入實名制銷售通路中。對此，就有網友拿出一個月前和上禮拜所拿到的加利口罩進行對比。（圖／翻攝自立法委員林奕華臉書、PTT）
2019新型冠狀病毒（COVID-19）爆發，造成國內口罩搶翻天，因此我國政府也推出「口罩實名制」，但今（3）日卻傳出新北市有陸製口罩混入實名制通路，衛福部食藥署也確認為「加利科技有限公司」八里廠以非醫用口罩混實名制醫用口罩銷售。對此，就有一名網友指出，家中口罩庫存有一堆都是來自加利科技的，他也將一個月前的庫存和近期領到的作比較，讓他無奈直呼「真的不一樣！」

根據食藥署品質監督管理組長遲蘭慧表示，加利科技公司從8月份開始就從大陸進口好幾批「非醫用口罩」，而加利科技公司出廠的口罩上皆印有「Carry mask」字樣，陸製款亦有相同鋼印，疑似已混入實名制口罩銷售通路，大約已有337萬片流入。

消息傳出後，就引發社會大眾關注，對此PTT八卦板上就有一名網友指出，自己家中的口罩庫存有三分之一都是來自加利科技的。文中他也貼出一張對比照片，左邊部分為一個月前所領到的，右邊則為上禮拜才領的，他仔細一看就發現鋼印部分明顯有所差異，讓他崩潰直呼「這幾天根本戴心酸的啊！」

▲原PO貼出一個月前和上禮拜拿到的加利科技所口罩，發現鋼印部分明顯不同。
▲原PO貼出一個月前（左）和上禮拜（右）拿到的加利科技所口罩，發現鋼印部分明顯不同。（圖／翻攝）
貼文一曝光後，隨即也引來許多網友痛批，「左邊的字體密集比較漂亮應該是台製？右邊字和字中間空隙大」、「右邊那大陸的，鋼印分比較開」、「鋼印好像不同個？」「你運氣真差」、「家裡也找到一些，還好還沒用」、「剛剛看了我家三盒都是加利……好險鋼印MIT」。

針對此次混入陸製口罩風波，食藥署也表示，明（4）日起至11日止，民眾可持手上印有「Carry mask」字樣的口罩，到接受實名制或衛生所進行退換貨。（編輯：陳雅雲）

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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口罩 加利科技有限公司 陸製 實名制口罩 混入

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