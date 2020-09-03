家中超多加利口罩！他拿「一個月前庫存」對比：真的有差

根據食藥署品質監督管理組長遲蘭慧表示，加利科技公司從8月份開始就從大陸進口好幾批「非醫用口罩」，而加利科技公司出廠的口罩上皆印有「Carry mask」字樣，陸製款亦有相同鋼印，疑似已混入實名制口罩銷售通路，大約已有337萬片流入。
消息傳出後，就引發社會大眾關注，對此PTT八卦板上就有一名網友指出，自己家中的口罩庫存有三分之一都是來自加利科技的。文中他也貼出一張對比照片，左邊部分為一個月前所領到的，右邊則為上禮拜才領的，他仔細一看就發現鋼印部分明顯有所差異，讓他崩潰直呼「這幾天根本戴心酸的啊！」
貼文一曝光後，隨即也引來許多網友痛批，「左邊的字體密集比較漂亮應該是台製？右邊字和字中間空隙大」、「右邊那大陸的，鋼印分比較開」、「鋼印好像不同個？」「你運氣真差」、「家裡也找到一些，還好還沒用」、「剛剛看了我家三盒都是加利……好險鋼印MIT」。
針對此次混入陸製口罩風波，食藥署也表示，明（4）日起至11日止，民眾可持手上印有「Carry mask」字樣的口罩，到接受實名制或衛生所進行退換貨。（編輯：陳雅雲）
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