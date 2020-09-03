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澎湖花火節璀璨閉幕　無人機、黃小琥表演驚艷25000人

記者張塵/澎湖報導
calendar_today2020-09-03 23:17:18

▲為期兩個月的「2020澎湖國際海上花火節」3日晚間在澎湖觀音亭畫下句點，由漫威團隊精心設計無人機展演及璀璨煙火再一次讓現場25,000人驚艷連連。（圖／澎湖縣政府提供）
▲為期兩個月的「2020澎湖國際海上花火節」3日晚間在澎湖觀音亭畫下句點，由漫威團隊精心設計無人機展演及璀璨煙火再一次讓現場25,000人驚艷連連。（圖／澎湖縣政府提供）
為期兩個月的「2020澎湖國際海上花火節」3日晚間在澎湖觀音亭畫下句點，由漫威團隊精心設計無人機展演及璀璨煙火再一次讓現場25,000人驚艷連連，金曲獎靈魂歌手黃小琥用她低沉的嗓音，讓在場觀眾如痴如醉，實力唱將壓軸演出征服全場。

澎湖縣長賴峰偉及嘉賓也到場，共同見證今年最後一場次的漫威花火盛會，他特別感謝各大贊助商興富發集團、新光人壽、澎坊、福朋喜來登，還有澎湖觀光產業代表、各公協會對花火節的支持。

▲澎湖海上花火節歷時18年，每年參與人數節節攀升，今年上半年因防疫得當，澎縣府也在解禁後搶得先機，以花火節作為年度觀光先鋒軍攻佔全台觀光市場。（圖／記者張塵攝，2020.09.03）
▲澎湖海上花火節歷時18年，每年參與人數節節攀升，今年上半年因防疫得當，澎縣府也在解禁後搶得先機，以花火節作為年度觀光先鋒軍攻佔全台觀光市場。（圖／記者張塵攝，2020.09.03）
賴峰偉致詞時表示，花火節歷時18年，由他擔任第一屆縣長時首創，每年參與人數節節攀升，今年上半年因防疫得當，縣府也在解禁後搶得先機，以花火節作為年度觀光先鋒軍攻佔全台觀光市場，從7/6至9/3期間20場花火活動成為國旅熱門選擇，澎湖花火節不僅是澎湖觀光的招牌，更是澎湖觀光的驕傲，他也期許花火節未來更上一層樓，每年推陳出新，證明老牌觀光活動也能帶給遊客不同凡響的驚喜。

▲澎湖國際海上花火節繼去年以煙火搭配無人機創造新亮點之後，今年更是首度異業結盟，與華特迪士尼旗下品牌漫威合作，成功帶動話題。（圖／記者張塵攝，2020.09.03）
▲澎湖國際海上花火節繼去年以煙火搭配無人機創造新亮點之後，今年更是首度異業結盟，與華特迪士尼旗下品牌漫威合作，成功帶動話題。（圖／記者張塵攝，2020.09.03）
澎湖國際海上花火節繼去年以煙火搭配無人機創造新亮點之後，今年更是首度異業結盟，與華特迪士尼旗下品牌漫威合作，成功帶動話題，成為媒體焦點，澎湖縣政府旅遊處表示，澎湖今年7月觀光人數約為25萬人次，8月觀光人數約為26萬人次，估計整體花火節期間吸引超過51萬人次到澎湖旅遊，以三天兩夜遊程估算每人平均消費5,000元，約創造25億5,000萬元觀光產值，花火節不僅擄獲來自各地遊客的心，也帶動地方經濟成長。

澎湖縣政府旅遊處表示，緊接著「2020澎湖國際風箏節」、「情定澎湖灣」、「戀戀海味‧澎湖美食假期」，還有交通部觀光局在9月12日至11月14辦理的「澎湖國際海灣燈光節」、馬拉松等活動，另外軍事秘境龍門閉鎖陣地也將陸續在整修後開放參觀。

關鍵字

花火節 閉幕式 後疫情時代 無人機表演 黃小琥

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