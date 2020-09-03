自家也有加利口罩！林淑芬揭民怨「2疑問」：應說明清楚

口罩實名制販售通路混入陸製口罩，引發國人高度關注。林淑芬也在臉書連續發文點評，先是分享自己家中也有加利口罩，透露「不只是自己買的一整盒口罩，我們家配售的實名制口罩也是Carry mask」，雖然上面註明Made in Taiwan，但林淑芬不禁質疑，「加利公司今年8月從中國進口337萬片，那去年和以前有沒有？所以我這一盒到底是真的還是假的台灣製造？」
接著林淑芬又指出，「蘆洲五股三重是中國製口罩混入實名制配售的重災區。選民紛紛打電話來抱怨。」林淑芬表示，大家最關心的2個問題分別是：
為什麼「加利」這樣的累犯還讓他們繼續賣？
實名製配售的可以換，藥局買的一整盒的沒有發票可不可以換？
林淑芬呼籲，請政府盡速調查和說明。林淑芬也認為，食藥署必須調查清楚有沒有其他廠商同樣混用中國製口罩流通於市面，未來防堵混充的防弊機制也應設計到位。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。