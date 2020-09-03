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自家也有加利口罩！林淑芬揭民怨「2疑問」：應說明清楚

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-09-03 23:35:50

▲立委林淑芬分享自家中的加利口罩，質疑「這一盒到底是真的還是假的台灣製造？」（圖／翻攝自林淑芬臉書）
▲立委林淑芬分享自家中的加利口罩，質疑「這一盒到底是真的還是假的台灣製造？」（圖／翻攝自林淑芬臉書）
今（3）日傳出新北市有陸製口罩混入口罩國家隊，衛福部食藥署也確認為「加利科技有限公司」八里廠，以非醫用口罩混入實名制醫用口罩銷售通路中。對此，民進黨立委林淑芬在臉書秀出自己家中的加利口罩，質疑「到底是真的還是假的台灣製造？」更透露已經接到許多民眾來電抱怨，而大家最關心2個問題。

口罩實名制販售通路混入陸製口罩，引發國人高度關注。林淑芬也在臉書連續發文點評，先是分享自己家中也有加利口罩，透露「不只是自己買的一整盒口罩，我們家配售的實名制口罩也是Carry mask」，雖然上面註明Made in Taiwan，但林淑芬不禁質疑，「加利公司今年8月從中國進口337萬片，那去年和以前有沒有？所以我這一盒到底是真的還是假的台灣製造？」

接著林淑芬又指出，「蘆洲五股三重是中國製口罩混入實名制配售的重災區。選民紛紛打電話來抱怨。」林淑芬表示，大家最關心的2個問題分別是：

為什麼「加利」這樣的累犯還讓他們繼續賣？

實名製配售的可以換，藥局買的一整盒的沒有發票可不可以換？

林淑芬呼籲，請政府盡速調查和說明。林淑芬也認為，食藥署必須調查清楚有沒有其他廠商同樣混用中國製口罩流通於市面，未來防堵混充的防弊機制也應設計到位。（編輯：倪浩軒）

▲林淑芬透露民眾來電抱怨最關心的2個問題。（圖／翻攝自林淑芬臉書）
▲林淑芬透露民眾來電抱怨最關心的2個問題。（圖／翻攝自林淑芬臉書）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

加利 口罩 口罩國家隊 混用陸製口罩 林淑芬

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