NOW早報／337萬片「陸製口罩」流入雙北、宜蘭　今起換貨

因應新冠肺炎疫情，國內實施口罩實名制並啟動「口罩國家隊」，來確保國人都能有足夠的防疫物資，但昨（3）日卻傳出新北市部分藥局收到的實名制口罩其中摻雜大陸製且非醫療用的口罩。衛福部食藥署經了解後，確認為「加利科技有限公司」八里廠以非醫用口罩混實名制醫用口罩銷售。
食藥署品質監督管理組長遲蘭慧表示，本案起於2日新北市三重區某藥師發現有來自加利科技公司生產的口罩中，有一包有簡體字標籤，隨後立即通報藥師公會、食藥署，同時食藥署也展開調查，並會同台北市調查局及新北市衛生局去做實地查核。
遲蘭慧說，到現場經過調閱相關進貨跟單據紀錄後，發現加利科技公司從8月份開始就有從大陸進口好幾批非醫用口罩，大約有337萬片混充進入銷售通路，食藥署便立即要求加利公司八里廠停止生產跟出貨作業，檢調也一併進入調查。由於加利科技公司出廠的口罩皆印有「Carry mask」字樣，大陸製的也有同樣logo，疑似已混入實名制口罩銷售通路，因此遲蘭慧表示，今（4）日起至11日止，民眾可持手上印有「Carry mask」字樣的口罩，到接受實名制藥局或衛生所進行退換貨。
遲蘭慧提及，目前掌握到的訊息是，加利公司八里廠非醫用口罩流入的通路主要分布在三重、新莊、蘆洲、五股、林口、泰山、八里、淡水、三芝、石門，以及宜蘭縣跟少量在台北市，全數皆為成人口罩。至於確切的流向跟數量，遲蘭慧說食藥署會持續做進一步的稽查，而加利科技公司為GMP醫療器材廠，必須依據GMP的準則進行裁處，目前已要求立即停產停工跟出貨，另就以違反《藥事法》部分，將可處以3萬到200萬元的罰緩，目前已會同新北市衛生局共同處理。
今日天氣／各地高溫炎熱 清晨、午後局部雨
今（4）日清晨低壓帶影響，中南部及澎湖地區仍有局部短暫降雨，白天之後環境風場偏東北風或北風，水氣減緩，各地可見陽光露臉，中午之後中南部地區、北部山區及花東縱谷有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，入夜後，迎風面的基隆北海岸、大台北山區及宜蘭山區偶有零星降雨；溫度方面，各地高溫約33至35度，沒下雨時天氣較為悶熱。
接見韋德齊 蔡英文：台灣為自由的付出一定會被世界看見
蔡英文總統昨（3）日接見由捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）所率領的訪團；日前，韋德齊曾在公開演說中為捷克遲來的訪問致歉，對此，蔡英文總統也在昨天回應：「台灣人民不介意各位的晚到，因為歷史經驗告訴我們，公理與正義或許會遲到，但不會不到，只要堅持價值，台灣為自由民主價值所付出的努力一定會被世界看見。」
華航也要將「台灣放大」！林佳龍：最快九月底提案
根據The China Post報導，交通部長林佳龍於2日宣布華航塗改計畫已交由航發會審核。據悉，最快9月底可提出方案。
宏達電執行長上任不到一年請辭 王雪紅二度兼任
HTC宏達電昨（3）日上午公告，原執行長Yves Maitre因不易兼顧家庭與工作，辭職獲准。算算Yves在宏達電上任還不滿一年，為此，宏達電表示，對他的未來發展給予祝福，至於執行長一職將由董事長王雪紅兼任。而宏達電昨日股價在平盤30.8元附近遊走。
館長直播首談中槍原因！揭「被盯上時間軸」：名嘴有事嗎
網紅「館長」陳之漢上月28日凌晨，在新北市林口成吉思汗健身俱樂部門前，遭到23歲劉姓男子開槍攻擊，其右手、右腳中彈，手術後傷勢正在復原當中，外界也紛紛揣測中槍背後原因。對此，館長傷後罕見在深夜開播親自說明，並直轟名嘴「有事嗎？」（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。