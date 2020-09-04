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遭爆混充陸製口罩！加利「聲明文」曝光：都通過國家標準

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-09-04 07:32:57update2020-09-04 07:36:25

▲「加利科技」公司供實名制販售的口罩之中，混雜大陸製口罩，隨後發表聲明稿。（圖／翻攝自臉書《蝴蝶蜂鳥炫彩口罩分享區》）
▲「加利科技」公司供實名制販售的口罩之中，混雜大陸製口罩，隨後發表聲明稿。（圖／翻攝自臉書《蝴蝶蜂鳥炫彩口罩分享區》）
昨（3）日驚爆三重區有藥局發現「加利科技」公司送來供實名制販售的口罩之中，竟混雜大陸製口罩。食藥署獲報後趕往稽查，勒令加利停工、停止出貨，消息一出引發外界高度關注；加利公司也發布聲明表示，願意回收遭混充的陸製口罩，強調其他所有出貨給台灣通路商的盒裝口罩，皆符合國家標準，如有不實傳言將採取法律行動。

▲加利科技公司將實名制口罩摻陸製口罩進行銷售，事情曝光後外界譁然。（圖／翻攝自林奕華立委臉書）
▲加利科技公司將實名制口罩摻陸製口罩進行銷售，事情曝光後外界譁然。（圖／翻攝自林奕華立委臉書）
據了解，食藥署昨晚接獲新北市三重區藥局通報，指稱疑有大陸製非醫用口罩混雜實名制醫用口罩進行銷售，士林地檢署也已介入調查，初步確認流出廠商為「加利科技」公司，也是口罩國家隊之一，食藥署立即勒令該公司停工並停止出貨。

加利公司事後發出聲明表示，所有出給台灣通路商的盒裝口罩，包含成人醫療、兒童醫療、幼幼防塵都是正規台灣製造，且所有醫療口罩皆有通過國家標準cns14774檢驗合格品，同時提到若有不實的報導或傳言出現，加利公司將採取具體且嚴正的法律行動。

▲通路商說明台製與陸製鋼印的不同。（圖／翻攝自臉書《蝴蝶蜂鳥炫彩口罩分享區》）
▲通路商說明台製與陸製鋼印的不同。（圖／翻攝自臉書《蝴蝶蜂鳥炫彩口罩分享區》）
對於陸製口罩混充台灣醫療級口罩流出販售，通路商說明台製與陸製鋼印的不同，若於8月11日後，買到字樣為新聞上的陸製鋼印可退貨，若是台灣製造鋼印，沒有毀損皆不接受退貨。

對此，通路商也和消費者致歉，提到身為經銷、藥局、藥師也都是受害者，還必須靜待加利接受完司法調查，才有辦法更進一步的退貨，目前經銷能做的，只有8月11日後購買字樣跟報導「carry mask」鋼印一樣的才做退貨。（編輯：賴詠璿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字

加利 口罩 陸製 台灣 鋼印

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