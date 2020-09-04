遭爆混充陸製口罩！加利「聲明文」曝光：都通過國家標準

據了解，食藥署昨晚接獲新北市三重區藥局通報，指稱疑有大陸製非醫用口罩混雜實名制醫用口罩進行銷售，士林地檢署也已介入調查，初步確認流出廠商為「加利科技」公司，也是口罩國家隊之一，食藥署立即勒令該公司停工並停止出貨。
加利公司事後發出聲明表示，所有出給台灣通路商的盒裝口罩，包含成人醫療、兒童醫療、幼幼防塵都是正規台灣製造，且所有醫療口罩皆有通過國家標準cns14774檢驗合格品，同時提到若有不實的報導或傳言出現，加利公司將採取具體且嚴正的法律行動。
對於陸製口罩混充台灣醫療級口罩流出販售，通路商說明台製與陸製鋼印的不同，若於8月11日後，買到字樣為新聞上的陸製鋼印可退貨，若是台灣製造鋼印，沒有毀損皆不接受退貨。
對此，通路商也和消費者致歉，提到身為經銷、藥局、藥師也都是受害者，還必須靜待加利接受完司法調查，才有辦法更進一步的退貨，目前經銷能做的，只有8月11日後購買字樣跟報導「carry mask」鋼印一樣的才做退貨。（編輯：賴詠璿）
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