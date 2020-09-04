老婆半夜沒回家！男電話中揭「驚人真相」臉綠　全場嗨翻

許多夫妻在婚後感情經營不順，夫妻失和導致各種問題不斷產生，對此，也有名男網友表示，老婆半夜沒回家，當他打電話給老婆時，雖然有接，但聲音聽起來像是在「密閉空間」裡，而老婆聲稱的藉口也聽起來讓他覺得「其中有詐」，貼文一出，引起網友熱議。





該名男網友在臉書粉專《靠北老婆》發文，他表示老婆三更半夜沒回家，打電話給她，但聲音聽起來像在「密閉空間」裡講電話，詢問老婆人在哪？她竟說「逛街跑到便利商店裡的廁所接電話的」。



▲一名男網友在臉書粉專《靠北老婆》發文。（圖／翻攝自《靠北老婆》） 他也提到，當他打「FaceTime」給老婆請她接聽，豈料老婆竟要「鬧離婚」，這也讓原PO不禁直呼「這是心虛？我是不是被戴綠帽了」？



貼文一出，引起網友熱議，「太嗨啦，真的綠爆」、「綠光罩頂，非離不可不敢接視訊電話就是有鬼」、「肯定是的，這個啊，我見過一模一樣的場景」、「戴好戴滿！」、「愛是一道光，如此美妙」；也有網友認為「是，你被戴帽了，但請別打草驚蛇，好好收集證據，會用得到的」、「三更半夜能逛什麼街？肯定不單純」、「先忍著，蒐證，告他們倆 」。





事實上，雖然在今年五月「通姦罪除罪化」，法官認定《刑法》第239條「通姦罪」及《刑事訴訟法》第239條但書「可單獨對通姦配偶撤告」有違憲之虞，司法院大法官於5月29日做出第791號解釋，認定違反比例原則、平等原則等，正式宣告違憲，終結85年來的通姦罪刑罰。不過因為除罪化僅是《刑法》，還有《民法》、《家事法》這兩法可保障，民法可依第195條第3項之規定「侵害配偶權」，向外遇配偶及第三者求償。（編輯：郭佩蓉）



