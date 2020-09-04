文化部明年預算達210億元　空總未獲核定

文化部110年預算於8月底送達立法院，文化部主管110年度公務預算總計編列183.1億元，其中基本運作需求及法律義務支出編列140.23億元，較109年度增加近2億元。此外，前瞻基礎建設計畫第3期特別預算編列55.61億元。合計文化部110年度公務及前瞻基礎建設計畫預算共210.73億元。但空總「台灣當代文化實驗場」在明年卻未獲得預算編列，文化部表示，將沿用今年度的預算。





文化部主管110年度公務預算較109年度預算減少11.18億，主要是因公共建設計畫較109年度減少12.48億元，減少部分為多項計畫於109至110年度完工或已完成主要工程，包含國家電影及視聽文化中心、國家攝影文化中心、國立傳統藝術中心高雄傳藝園區、等法人、附屬館舍及部分國定古蹟等整建相關計畫，以及國家漫畫博物館正辦理重新選址。





另外，文化部特別說明，空總「台灣當代文化實驗場」因都市計畫尚需協調，且計畫需多方諮詢討論，文化部將儘速與各界充分討論凝聚共識，修正公共建設計畫。至於110年度預算雖未獲行政院核定編列，空總仍將持續執行109年受疫情影響暫緩之預算。





此外，文化部說明，有關前瞻基礎建設文化部主管部分包含數位建設及城鄉建設兩項，原僅執行至109年底，但在文化部極力爭取下，終獲行政院同意核定編列第3期特別預算合計共55.61億元，其中含110年度27.63億元、111年度27.98億元。





文化部指出，110年度於科技與藝術、智慧博物館及國際數位傳播預算共增列13.12億，以鼓勵科技藝術發展與創新，並升級附屬場館3D預演模擬系統，辦理博物館智慧管理及升級等。同時考量臺灣防疫有成，於國際能見度提升，文化部期待透過國際數位傳播計畫，讓國際更認識台灣於產業、科技、民主、自由、歷史及文化等各方面的發展。





最後文化部強調，公視預算除前瞻計畫補助外，文化部每年依《公共電視法》規定捐贈公視9億元，亦協助向行政院爭取並獲核定「110-113年社會發展計畫」，110年獲核定預算4.2億元，合計公視110年預算共14.24億元，雖較109年預算減少2.66億，但今年度因疫情影響之旗艦大戲《勇者系列》、《天橋上的魔術師》、《斯卡羅》及其餘未執行完成之預算等，將於110年度持續執行，未來文化部亦將持續協助公視爭取相關預算。



