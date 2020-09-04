NOWnews 今日新聞 navigate_next 生活

怕領到陸製口罩！爸一看「鋼印全空白」　釣出醫護曝內情

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-09-04 12:03:25

▲一名父親今早著急在臉書社團《爆廢公社》表示，幫孩子買口罩卻未見任何鋼印，擔心是否會買到假的陸製口罩，貼文立刻引發熱議，意外釣出醫護人員專業解答。圖片口罩與內文無關。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲一名父親今早著急在臉書社團《爆廢公社》表示，幫孩子買口罩卻未見任何鋼印，擔心是否會買到假的陸製口罩，貼文立刻引發熱議，意外釣出醫護人員專業解答。圖片口罩與內文無關。（示意圖／NOWnews資料照片）
昨（3）日驚爆三重區有藥局發現「加利科技」公司送來供實名制販售的口罩之中，竟混雜大陸製口罩。食藥署獲報後趕往稽查，勒令加利停工、停止出貨，消息一出引發外界高度關注。對此，一名父親今早著急在臉書社團《爆廢公社》表示，幫孩子買口罩卻未見任何鋼印，擔心是否會買到假的陸製口罩，貼文立刻引發熱議，意外釣出醫護人員專業解答。

該名父親今早PO文表示，前陣子領到的實名制口罩，上方大多印有「Made in Taiwan」的鋼印，不過剛剛去幫小孩領實名制口罩，卻發現口罩上方一片空白，正好又看到昨日的陸製口罩新聞事件，不禁擔心是否買到假的口罩，嚇得詢問廣大鄉民，這樣的口罩是否合格。

▲鄭永柱說，因假冒的偽劣MIT口罩問題太嚴重，已與法務部、刑事局、衛福部、經濟部、關務署等單位開會研擬對策。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.14）
▲一名父親今早著急在臉書社團《爆廢公社》表示，幫孩子買口罩卻未見任何鋼印，擔心是否會買到假的陸製口罩，貼文立刻引發熱議，意外釣出醫護人員專業解答。圖片口罩與內文無關。（示意圖／記者陳雅芳攝，2020.08.14）
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「我也買到過這樣的口罩」、「之前也有領到過沒有鋼印的口罩，覺得怕怕的」、「現在買口罩真的都會多看一眼，確認一下鋼印的外觀」；不過，有一名身為醫護人員的女網友出面解惑，提到醫院其實很多醫用口罩（非外科口罩）也沒有鋼印，需要查看外盒的編號和名稱，且到現在口罩數量仍在嚴格控管，希望大家能好好珍惜防疫物資，別因為口罩太薄或沒有鋼印就直接丟掉口罩。

據了解，食藥署昨晚接獲新北市三重區藥局通報，指稱疑有大陸製非醫用口罩混雜實名制醫用口罩進行銷售，士林地檢署也已介入調查，初步確認流出廠商為「加利科技」公司，也是口罩國家隊之一，食藥署立即勒令該公司停工並停止出貨。

▲通路商說明台製與陸製鋼印的不同。（圖／翻攝自臉書《蝴蝶蜂鳥炫彩口罩分享區》）
▲通路商說明台製與陸製鋼印的不同。（圖／翻攝自臉書《蝴蝶蜂鳥炫彩口罩分享區》）
對此，臉書《蝴蝶蜂鳥炫彩口罩分享區》昨深夜也在粉絲團貼文提到，有關辨別陸製口罩與台灣口罩國家隊所生產醫療級口罩的方法，並貼出兩種「carry mask」鋼印讓民眾做比對，可以清楚看出真偽鋼印字體有些異同。（編輯：賴詠璿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字

口罩 鋼印 疫情 陸製口罩 台灣

延伸閱讀

NOW民調中心

2020立委日後表現期待度大調查

2020立委日後表現期待度大調查

繼續作答
新版護照樣式民眾喜好度

新版護照樣式民眾喜好度

繼續作答
用了才知道好的產品！小資女愛用髮品大調查

用了才知道好的產品！小資女愛用髮品大調查

繼續作答
warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽