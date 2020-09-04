怕領到陸製口罩！爸一看「鋼印全空白」　釣出醫護曝內情

該名父親今早PO文表示，前陣子領到的實名制口罩，上方大多印有「Made in Taiwan」的鋼印，不過剛剛去幫小孩領實名制口罩，卻發現口罩上方一片空白，正好又看到昨日的陸製口罩新聞事件，不禁擔心是否買到假的口罩，嚇得詢問廣大鄉民，這樣的口罩是否合格。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「我也買到過這樣的口罩」、「之前也有領到過沒有鋼印的口罩，覺得怕怕的」、「現在買口罩真的都會多看一眼，確認一下鋼印的外觀」；不過，有一名身為醫護人員的女網友出面解惑，提到醫院其實很多醫用口罩（非外科口罩）也沒有鋼印，需要查看外盒的編號和名稱，且到現在口罩數量仍在嚴格控管，希望大家能好好珍惜防疫物資，別因為口罩太薄或沒有鋼印就直接丟掉口罩。
據了解，食藥署昨晚接獲新北市三重區藥局通報，指稱疑有大陸製非醫用口罩混雜實名制醫用口罩進行銷售，士林地檢署也已介入調查，初步確認流出廠商為「加利科技」公司，也是口罩國家隊之一，食藥署立即勒令該公司停工並停止出貨。
對此，臉書《蝴蝶蜂鳥炫彩口罩分享區》昨深夜也在粉絲團貼文提到，有關辨別陸製口罩與台灣口罩國家隊所生產醫療級口罩的方法，並貼出兩種「carry mask」鋼印讓民眾做比對，可以清楚看出真偽鋼印字體有些異同。（編輯：賴詠璿）
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