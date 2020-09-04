美豬瘦肉精容許量有多少？陳吉仲：陳時中下午說明

蔡英文政府日前拍板，確定將開放還有瘦肉精萊克多巴胺的美豬進口，引起各界爭論，而衛福部長陳時中日前也將開放全豬進口，對此，農委會主委陳吉仲今（4）日回應，陳時中將會在今日下午根據科學的根據和風險評估制定萊克多巴胺容許量。





陳吉仲今日出席「坡地金育獎」頒獎典禮受訪表示，「有關整個國外進口豬肉的萊克多巴胺安全容許量，衛福部在今天下午就會公告，我們都是依照總統的指示，參考國際標準，針對豬肉、豬脂肪、豬肝、豬腎，訂定安全容許量」，將會在確保消費者食品安全得前提下訂定安全容許量，至於其他部位，目前來說許多國家都還是會訂定標準，要如何訂定，就由衛福部公告。





由於國際萊克多巴胺殘留標準只有訂定肌肉、肝、腎、脂肪4個部位，媒體也追問陳吉仲其他部位是否也要訂定，陳吉仲說，其他部位部分，現在有許多國家都還是會訂定，衛福部應該會來預告。





陳吉仲也舉例，如韓國、日本都有訂定這樣的標準，台灣的方式就是比照標準訂定，至於要如何訂定，將會依據科學的根據和風險評估報告制定，陳時中將會在下午進行完整說明，同時他也強調，原來8月28日下午公告有關國內萊克多巴胺的誤解，已經在前天正式把公告的政策內容作修正，國內完全不得使用萊克多巴胺。





陳吉仲說，今天會公告國內不得使用萊克多巴胺，和國外豬肉的萊克多巴胺容許量，另外也不可能有萊克多巴胺藥劑進入國內，因為農委會不會發藥證，「過去3年，我們對牛羊豬鴨的萊克多巴胺採檢超過7、8千件，也都是零檢出」，這樣才能確保台灣豬的競爭力，讓國內消費者有更多選擇。



