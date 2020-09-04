台南驚傳砂石車衝撞民宅　2人送醫

4日上午9時20分，台南市消防局獲報，南區西門路一段與新興路口，有砂石車衝撞民宅，消防局立即派遣南門、東門及公園消防分隊消防救車及救護車前往處理。
消防人員到達現場，發現砂石車衝撞房子，並撞到一部機車，砂石車駕駛受困車內，遭波及的女性機車騎士沒有受困，消防救護人員先對吳姓機車女騎士（36歲）救護處理，吳女意識清楚，主述尾椎疼痛，救護車送往市立醫院就醫。
消防人員全力搶救，9時40分將郭姓砂石車司機（55歲）救出脫困，郭男意識清楚，主述頸部覺得疼痛，由東門分隊救護車送往成大醫院就醫。
南市警第六分局獲報，派員到場管制交通及進行車禍勘查測繪蒐證，初步調查遭砂石車衝撞的西門路一段393號及395號2家鐵皮屋，屋內沒有人員受傷受困，而被倒下燈桿及零件砸毀的自小客車，自小客車前後車窗及左側車體嚴重毀損；車上林姓駕駛及其楊姓妻子都未受傷，但受到極度驚嚇。
當事人楊姓女子心有餘悸表示，肇禍的砂石車駕駛疑似精神不濟，事發當時車子不斷偏移，駛入對向車道，先是開上中央分隔島，撞斷燈桿，接著逆向衝進民宅，她嚇死了，幸好她與先生都沒受傷，只有車子重創，真的很幸運。
據悉，案發時林先生開車載楊姓妻子，沿西門路一段北向南行駛到該處，剛好看到砂石車失控偏移衝過來，幸好先撞斷燈桿，再撞民宅，並沒有與他們的車輛直接對撞，否則後果不堪設想。