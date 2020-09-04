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「加利」出包！宜縣即日起提供換「罩」服務

記者李清貴/宜蘭報導
calendar_today2020-09-04 14:09:40

▲購得「Carry mask」之成人口罩的民眾即日起至11日可至藥局或衛生所進行換貨。（圖／宜蘭縣衛生局提供)
▲購得「Carry mask」之成人口罩的民眾即日起至11日可至藥局或衛生所進行換貨。（圖／宜蘭縣衛生局提供)
衛福部食藥署查獲加利科技有限公司八里廠以大陸進口之「平面型非醫用一次性防護口罩」，經分裝改標後以醫療用口罩名義混充實名制醫用口罩販售，該批口罩部分流入宜蘭縣宜蘭縣衛生局表示，購得這款口罩的民眾即日起至11日可至藥局或衛生所進行換貨。

據了解，該批混充口罩之流向主要在新北市三重、新莊、蘆洲、五股、林口、泰山、八里、淡水、三芝、石門等10個行政區，另外也有部分流向宜蘭縣與台北市食藥署已依據藥事法命該廠商即刻停工，相關庫存品也停止出貨，並持續清查該公司口罩產品之流向，而檢調也已介入偵辦。

▲標示「Carry
▲標示「Carry mask」之成人口罩。（圖／宜蘭縣衛生局提供)
由於部分該批混充口罩曾分配至宜蘭縣，宜蘭縣衛生局及宜蘭縣藥師公會清查後，已將該混充之口罩下架宜蘭縣衛生局表示，民眾如果從縣內實名制口罩配銷地點（藥局或衛生所）購得之口罩，上面標示有「Carry mask」之成人口罩者，可於9月4日至9月11日期間至具有販售口罩實名制1.0之藥局或衛生所進行換貨，衛生局也建議民眾可至原購買地點更換為宜。

衛生局同時提醒民眾，這次提供口罩更換之對象主要針對民眾近期有購買到標示「Carry mask」之實名制成人口罩，民眾倘需更換只要帶標示「Carry mask」之實名制成人口罩就能進行更換，如果沒有或無法辨識前開鋼印標示者，藥局或衛生所可不提供換貨作業。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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口罩 加利科技有限公司 宜蘭縣衛生局 醫療用口罩 防護口罩

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