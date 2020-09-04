「加利」出包！宜縣即日起提供換「罩」服務

據了解，該批混充口罩之流向主要在新北市三重、新莊、蘆洲、五股、林口、泰山、八里、淡水、三芝、石門等10個行政區，另外也有部分流向宜蘭縣與台北市﹔食藥署已依據藥事法命該廠商即刻停工，相關庫存品也停止出貨，並持續清查該公司口罩產品之流向，而檢調也已介入偵辦。
由於部分該批混充口罩曾分配至宜蘭縣，宜蘭縣衛生局及宜蘭縣藥師公會清查後，已將該混充之口罩下架﹔宜蘭縣衛生局表示，民眾如果從縣內實名制口罩配銷地點（藥局或衛生所）購得之口罩，上面標示有「Carry mask」之成人口罩者，可於9月4日至9月11日期間至具有販售口罩實名制1.0之藥局或衛生所進行換貨，衛生局也建議民眾可至原購買地點更換為宜。
衛生局同時提醒民眾，這次提供口罩更換之對象主要針對民眾近期有購買到標示「Carry mask」之實名制成人口罩，民眾倘需更換只要帶標示「Carry mask」之實名制成人口罩就能進行更換，如果沒有或無法辨識前開鋼印標示者，藥局或衛生所可不提供換貨作業。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。